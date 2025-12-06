لن نبالغ ونتوعد ميسي .. مرمى الكويت يشهد "نسخة أردنية" من روبرتو كارلوس وعلى الجميع الحذر في كأس العالم!

بعد أقل من 24 ساعة على إجراء قرعة كأس العالم 2026، أرادت الأردن إيصال رسالة واضحة للجميع :"لن نذهب إلى أمريكا الشمالية من أجل التمثيل المشرف والخروج بأقل خسائر".

النشامى وقع في مجموعة مع الأرجنتين والنمسا والجزائر، وأي شخص ينتمي للثلاثي قام بفرك يديه سعيدًا بوقوعه مع الأردن عليه أن يفكر مرتين، الأمر ليس بهذه السهولةّ!

الوافد الجديد على المونديال ليس معروفًا بالشكل الكافي على المستوى العالمي، نحن كعرب نعرفه وندرك قوته وتنظيمه وتطوره، كما شاهدنا ما فعله هذا الفريق بوصافته لكأس آسيا 2023.

وإن كنت لا تعرف الأردن جيدًا، فعليك مشاهدة ما فعله رجال المدرب المغربي جمال السلامي أمام الكويت في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب قطر 2025، وهي المواجهة التي انتهت بفوز النشامى 3/1 "في نتيجة لا تعكس حقيقة ما جرى على مدار 90 دقيقة".

الانتصار جعل الأردن تحتل صدارة المجموعة الثالثة بكأس العرب بـ6 نقاط لتتأهل رسميًا إلى ربع النهائي، يليها كل من مصر والكويت بنقطة، ثم الإمارات في المركز الرابع بلا أي نقاط، وبعد هذا الفوز المثير دعونا نتحدث عن ما جرى على استاد أحمد بن علي بقطر..