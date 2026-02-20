أشار النجم البرازيلي نيمار من نادي سانتوس إلى أنه سيحدث ضجة كبيرة في نهاية العام.
نهاية حلم كأس العالم؟ نيمار يفجر مفاجأة كبرى بخصوص موعد اعتزاله
نيمار يتحدث عن احتمال إنهاء مسيرته في ديسمبر
في مقابلة مع Caze TV، تحدث نيمار بصراحة عن احتمال اقتراب نهاية مسيرته. "لا أعرف ما الذي سيحدث من الآن فصاعدًا. لا أعرف ما إذا كان ذلك سيحدث العام المقبل. قد يأتي شهر ديسمبر وأرغب في الاعتزال. أنا أنظر إلى كل يوم على حدة"، قال المهاجم البالغ من العمر 34 عامًا.
كان نيمار قد مدد عقده مع سانتوس لمدة عام آخر في نهاية العام الماضي. ينتهي هذا العقد الآن في 31 ديسمبر 2026 - وربما يكون البرازيلي قد اعتزل كرة القدم بحلول ذلك الوقت.
- Getty Images Sport
هل سيتمكن نيمار من المشاركة في كأس العالم؟
قد تكون كأس العالم 2026 آخر ظهور كبير لنيمار، إن الهدف الأكبر لنيمار حالياً هو إقناع مدرب المنتخب البرازيلي كارلو أنشيلوتي - الذي يوشك على توقيع عقد جديد طويل الأمد - بضمه إلى التشكيلة التي ستخوض البطولة الصيف المقبل.
"بالطبع، عليّ أن أجد إيقاع لعبتي. سأتحسن مع المزيد من التدريب، ولكن مع الكثير من التدريب والكثير من التحمل، سأصل إلى 100٪ من مستواي"، أوضح نيمار، الذي عانى مؤخرًا من العديد من الإصابات. بسبب عملية جراحية في الركبة، غاب عن العديد من المباريات في بداية العام، ولم يحتفل بعودته إلا في نهاية الأسبوع الماضي في فوز سانتوس 6-0 على فيلو. بعد أن دخل في الشوط الثاني، قدم نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق تمريرة حاسمة.
يأمل نيمار الآن أن يظل خاليًا من الإصابات في الأشهر المقبلة وأن يقترب من أفضل مستوياته. فقط إذا نجح في ذلك، فسيكون لديه فرصة حقيقية للحصول على مكان في تشكيلة البرازيل في كأس العالم. خاض هذا الفنان في المراوغة آخر مباراة له من أصل 128 مباراة دولية قبل عامين ونصف تقريبًا في أكتوبر 2023، عندما تعرض لتمزق في الرباط الصليبي خلال مباراة خسرها فريقه 0-2 أمام أوروجواي، مما أدى إلى غيابه عن الملاعب لمدة عام تقريبًا. منذ ذلك الحين، لم يتم ترشيحه للعب، كما أن أنشيلوتي لم يختر نيمار منذ توليه منصبه الصيف الماضي.
نيمار لم يحقق بعد إنجازاً كبيراً مع البرازيل
بعد أن خاض نيمار سبع مباريات رسمية فقط مع نادي الهلال في المملكة العربية السعودية خلال عام ونصف بسبب الإصابة، عاد في يناير 2025 وسط ضجة إعلامية كبيرة إلى ناديه السابق سانتوس في البرازيل. لكن الأمل في العودة بقوة إلى وطنه لم يتحقق حتى الآن، لأن جسده يعيق خططه مرارًا وتكرارًا. منذ عودته، خاض نيمار 29 مباراة مع سانتوس، سجل فيها 11 هدفًا وصنع 5 تمريرات حاسمة.
ربما يكون الحلم الكبير الأخير في مسيرته هو التخلص من صفة "اللاعب غير المكتمل" في المنتخب الوطني في كأس العالم. بصفته نجم البرازيل المطلق في جيله، فاز نيمار بالميدالية الذهبية الأولمبية في ريو دي جانيرو عام 2016، لكنه لم يتمكن حتى الآن من التتويج بلقب كبير مع المنتخب البرازيلي، على عكس أسلافه بيليه وروماريو ورونالدو ورونالدينيو.
في أول مشاركة له في كأس العالم 2014 في بلده، حمل اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا آمال الأمة بأكملها بنجاح في البداية، لكنه أصيب بإصابة خطيرة في ربع النهائي ضد كولومبيا ولم يتمكن من المشاركة في الهزيمة 1-7 في نصف النهائي ضد ألمانيا. في 2018 في روسيا و2022 في قطر، خرج المنتخب البرازيلي بقيادة نيمار من ربع نهائي كأس العالم.
اقترب نيمار أكثر من أي وقت مضى من الفوز بلقب كبير مع بلده في كأس أمريكا الجنوبية 2021. في ذلك الوقت، وصل البرازيليون إلى النهائي على أرضهم، لكنهم خسروا 0-1 أمام الأرجنتين. كان ذلك مريرًا للغاية بالنسبة لنيمار: قبل عامين، فازت البرازيل بكأس أمريكا الجنوبية 2019، لكنه غاب عن البطولة القارية بسبب الإصابة.
إذا تمكن نيمار من الانضمام إلى تشكيلة البرازيل في كأس العالم، فلن يكون من بين المرشحين الأقرب للفوز باللقب مع السيليساو بعد الأداء السيئ تاريخياً في تصفيات كأس العالم في البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. على سبيل المثال، ذكر زميله النجم فينيسيوس جونيور مؤخراً أن الأرجنتين والبرتغال وإسبانيا وفرنسا هي أكبر المرشحين حالياً للفوز بلقب كأس العالم.
- getty
نيمار: البطولات الكبرى التي شارك فيها مع البرازيل حتى الآن
- كوبا أمريكا 2011: خروج من ربع النهائي ضد باراغواي (هدفان)
- أولمبياد 2012: المركز الثاني (ثلاثة أهداف)
- كأس العالم 2014: المركز الرابع (أربعة أهداف)
- كوبا أمريكا 2015: خروج في ربع النهائي أمام باراغواي (هدف واحد)
- أولمبياد 2016: بطل أولمبي (أربعة أهداف)
- كأس العالم 2018: خروج في ربع النهائي أمام بلجيكا (هدفان)
- كوبا أمريكا 2021: المركز الثاني (هدفان)
- كأس العالم 2022: خروج في ربع النهائي أمام كرواتيا (هدفان)