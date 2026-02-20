نهاية حلم كأس العالم؟ نيمار يفجر مفاجأة كبرى بخصوص موعد اعتزاله

بعد أن خاض نيمار سبع مباريات رسمية فقط مع نادي الهلال في المملكة العربية السعودية خلال عام ونصف بسبب الإصابة، عاد في يناير 2025 وسط ضجة إعلامية كبيرة إلى ناديه السابق سانتوس في البرازيل. لكن الأمل في العودة بقوة إلى وطنه لم يتحقق حتى الآن، لأن جسده يعيق خططه مرارًا وتكرارًا. منذ عودته، خاض نيمار 29 مباراة مع سانتوس، سجل فيها 11 هدفًا وصنع 5 تمريرات حاسمة.

ربما يكون الحلم الكبير الأخير في مسيرته هو التخلص من صفة "اللاعب غير المكتمل" في المنتخب الوطني في كأس العالم. بصفته نجم البرازيل المطلق في جيله، فاز نيمار بالميدالية الذهبية الأولمبية في ريو دي جانيرو عام 2016، لكنه لم يتمكن حتى الآن من التتويج بلقب كبير مع المنتخب البرازيلي، على عكس أسلافه بيليه وروماريو ورونالدو ورونالدينيو.

في أول مشاركة له في كأس العالم 2014 في بلده، حمل اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا آمال الأمة بأكملها بنجاح في البداية، لكنه أصيب بإصابة خطيرة في ربع النهائي ضد كولومبيا ولم يتمكن من المشاركة في الهزيمة 1-7 في نصف النهائي ضد ألمانيا. في 2018 في روسيا و2022 في قطر، خرج المنتخب البرازيلي بقيادة نيمار من ربع نهائي كأس العالم.

اقترب نيمار أكثر من أي وقت مضى من الفوز بلقب كبير مع بلده في كأس أمريكا الجنوبية 2021. في ذلك الوقت، وصل البرازيليون إلى النهائي على أرضهم، لكنهم خسروا 0-1 أمام الأرجنتين. كان ذلك مريرًا للغاية بالنسبة لنيمار: قبل عامين، فازت البرازيل بكأس أمريكا الجنوبية 2019، لكنه غاب عن البطولة القارية بسبب الإصابة.

إذا تمكن نيمار من الانضمام إلى تشكيلة البرازيل في كأس العالم، فلن يكون من بين المرشحين الأقرب للفوز باللقب مع السيليساو بعد الأداء السيئ تاريخياً في تصفيات كأس العالم في البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. على سبيل المثال، ذكر زميله النجم فينيسيوس جونيور مؤخراً أن الأرجنتين والبرتغال وإسبانيا وفرنسا هي أكبر المرشحين حالياً للفوز بلقب كأس العالم.