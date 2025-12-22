طالما حضر نجوم الدوري الإيطالي إلى العاصمة السعودية "الرياض"، من أجل كأس السوبر المحلي - المنقول حصريًا عبر تطبيق "ثمانية"؛ الناقل الحصري لدوري روشن السعودي – فلا يمكن أن تفوت الفرصة دون سؤالهم على إمكانية اللعب في المملكة، وهذا ما حدث مع الدنماركي راسموس هويلوند؛ مهاجم نابولي.
كأس السوبر الإيطالي | "لا يمكنني أن أقول لا" .. راسموس هويلوند يفتح ذراعيه أمام عروض الدوري السعودي بتصريح رسمي
هويلوند يتوج بالسوبر مع نابولي
المملكة العربية السعودية استضافت مباريات كأس السوبر الإيطالي 2025-2026 على مدار الخمسة أيام الماضية (من 18 إلى 22 ديسمبر)، بمشاركة إنتر، ميلان، نابولي وبولونيا.
في دور نصف النهائي، أطاح نابولي بالروسونيري منتصرًا بثنائية نظيفة، فيما أحدث بولونيا المفاجأة بانتصار تاريخي أمام النيراتزوري بفضل ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.
وفي النهائي، اقتنص نابولي اللقاء منتصرًا بثنائية نظيفة أمام بولونيا، سجلها دافيد نيريس في الدقيقتين 39 و57 من عمر المباراة.
تمتلك شبكة ثمانية حقوق بث مباريات كأس السوبر الإيطالي حصريًا.
هويلوند عن الدوري السعودي
وفي خضم الاحتفال بتحقيق أول له مع نابولي في الموسم الجاري 2025-2026، التقت الصحافة السعودية براسموس هويلوند، لسؤاله عن إمكانية انتقاله لدوري روشن السعودي، على غرار نجوم العالم كريستيانو رونالدو، كريم بنزيما، نجولو كانتي وغيرهم.
في هذا الشأن، لم يغلق الدنماركي الباب، موضحًا: "صحيح أنني أتمنى أن تطول سنواتي في أوروبا، لكن بالطبع الدوري السعودي يتطور ويصبح أفضل مع مرور الوقت وأكثر تنافسية، لذلك سنرى!".
وأضاف: "لا يمكنني أن أقول (لا) أبدًا، وإن كنت في الوقت الحالي أركز تمامًا مع نابولي من أجل التتويج بالألقاب".
وماذا عن مانشستر يونايتد؟
المهاجم الدنماركي يقضي الموسم الجاري معارًا من مانشستر يونايتد إلى نابولي، بعدما انضم له في سبتمبر 2025 مقابل ستة ملايين يورو.
بخصوص ذلك، سأله المراسلون عما إذا كان يفتقد الشياطين الحمر، ليجيب: "نعم ولا في الوقت ذاته، لقد قضيت وقتًا جيدًا في مانشستر يونايتد، لكن الآن تركيزي كله مع نابولي".
مسيرة هويلوند في الملاعب
المهاجم صاحب الـ22 عامًا بدأ مسيرته الكروية في عدة أندية دنماركية، على رأسها كوبنهاجن، فيما بدأت مسيرته مع الاحتراف الخارجي في يناير 2022 من بوابة وشتورم جراتس النمساوي، منه إلى أتالانتا في أغسطس 2022.
مع الفريق الإيطالي، خاض هويلوند 34 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها عشرة أهداف وصنع أربعة آخرين.
ومن إيطاليا إلى إنجلترا، حيث الانتقال لمانشستر يونايتد في أغسطس 2023، ليخوض مع الشياطين الحمر 95 مباراة، محرزًا 26 هدفًا وصانعًا ستة آخرين.
لكن في صيف 2025، احتاج نابولي للتعاقد مع مهاجم جديد بعد إصابة نجمه البلجيكي روميلو لوكاكو وغيابه عن الملاعب لأربعة أشهر على الأقل، حتى وقع الاختيار على استعارة هويلوند من النادي الإنجليزي.
ومنذ ذلك الحين، شارك راسموس في 19 مباراة مع الفريق السماوي، وتمكن من تسجيل سبعة أهداف وصناعة ثلاثة آخرين.
ألقاب هويلوند
كأس السوبر الإيطالي 2025-2026 مع نابولي ليس أول ألقاب راسموس هويلند في الملاعب، حيث سبقه ثلاث بطولات..
البطولة الأولى للدنماركي في الملاعب كانت رفقة كوبنهاجن، حيث الدوري المحلي 2021-2022، وفي الموسم التالي (2022-2023)، حصد لقب كأس النمسا مع شتورم جراتس.
فيما نال مع مانشستر يونايتد لقب كأس الاتحاد الإنجليزي عام 2024.
وماذا بعد؟
بعدما يغادر الرياض خلال الساعات القليلة المقبلة، سيعود نابولي لاستئناف منافساته في الدوري الإيطالي، حيث يلتقي بكريمونيزي في 28 من ديسمبر الجاري، حيث آخر مبارياته في عام 2025.
وفي يناير 2026، يلتقي السماوي بلاتسيو، فيرونا، إنتر، بارما، ساسولو في أيام 4، 7، 11، 14 و17 على الترتيب، ضمن الدوري الإيطالي "سيري آ".
ويحتل نابولي المركز الثالث في جدول ترتيب السيري آ برصيد 31 نقطة، حصدها من الفوز في عشر مباريات، والتعادل في لقاء وحيد، مع خسارة أربعة لقاءات.
ويبتعد السماوي عن الصدارة التي يحتلها إنتر بفارق نقطتين، فيما يتأخر بفارق نقطة وحيدة عن ميلان "الوصيف".