علي سمير

كرة سلة ورأس أسد وأحدهم تم حظره من الفيفا .. لقد حان موعد أمم إفريقيا وهذه أغرب القمصان في تاريخ البطولة!

ظهور مصر وتونس في قائمة مليئة بالغرائب

تظل بطولة كأس أمم إفريقيا محتفظة بهويتها المختلفة مقارنة بأي مسابقة قارية أخرى، فهي تتميز عن كوبا أمريكا واليورو وغيرها من المنافسات بالعديد من الصفات الفريدة.

ما يحدث في المدرجات يختلف عن أي مكان آخر، الأهازيج المستمرة وطرق الاحتفال والأزياء وكل شيء، الأجواء لها طابع خاص لن تجده في أمريكا الجنوبية ولا الشمالية ولا أوروبا.

وبالنسبة للقمصان، فالجرأة دائمًا هي العنوان الرئيسي لأزياء المنتخبات الإفريقية في بطولات الكان وأي منافسة أخرى، بل يتخذها البعض كمناسبة لإظهار أفكارهم الفريدة والغريبة مهما كانت التبعات.

بعض هذه الأفكار حصلت على إشادات وإعجاب بجميع أنحاء العالم، والبعض الآخر وجدناه "غريبًا" بكل ما تحمله الكلمة من معنى، والجرأة فيه  تحولت إلى مصدر للسخرية والدهشة.

وقبل ضربة البداية لأمم إفريقيا 2025 بمباراة المغرب مع جزر القمر في 21 ديسمبر الجاري، دعونا نستعرض أغرب قمصان منتخبات القارة السمراء في الكان .. 

  • SOCCER-CAN2002-CAMEROON-JUBI-CUPAFP

    الكاميرون و"كرة السلة" في 2002

    ربما هو القميص الأكثر جرأة، فكرة غريبة قوبلت بالتعجب من أغلبية المشجعين والمتابعين، وقيل إن الكاميرون حاولت أن تبهر الجميع أكثر من اللازمة.

    قميص الكاميرون في نسخة مالي 2002 قد يكون الأغرب في القائمة، حيث لعب الفريق البطولة بقمصان من دون أكمام، تشبه أزياء كرة السلة المعروفة.

    الفريق الذي ضم العديد من العظماء وقتها مثل ريجوبير سونج وصامويل إيتو وجيريمي والراحل ماك فيفيان فوي، اشتهر بالقوة الجسمانية اللافتة، حيث وجدت أغلب الفرق صعوبة بالغة في مجاراة الأسود من الناحية البدنية.

    لذلك قررت الكاميرون استعراض عضلاتها أمام الجميع لتثبيت فكرة خوف المنافسين منهم، وسط اعتراضات من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الذي اضطر للموافقة على استكمالهم الكان بهذا الزي، قبل أن يتم حظره في كأس العالم بنفس العام.

    الغريب أن القمصان جاءت بنتيجة، وفازت الكاميرون بهذه النسخة على حساب المنتخب السنغالي في المباراة النهائية، في الوقت الذي امتلك فيه أسود التيرانجا العديد من النجوم المميزين مثل الحاجي ضيوف وهنري كامارا وكاليلو فاديجا وغيرهم.

  • SOCCER-FR98-ZAMBIA-EGYPTAFP

    مصر 1998 - لماذا اللون الأخضر؟

    من المعروف أن القميص الأحمر والشورت الأبيض هو الأشهر لمنتخب مصر، لأنه يتناسب مع علم الدولة، ولكن المدرب الراحل محمود الجوهري قرر قلب الأمور تمامًا في نسخة بوركينا فاسو 1998.

    الجوهري قرر الاعتماد على الشورت الأبيض كما هو، ولكن القميص باللون الأخضر، رغم أنه ليس له أي علاقة بعلم مصر، واستغرب وقتها العديد من المتابعين.

    القصة تعود إلى كأس العالم 1990 الذي ارتدت فيه مصر اللون الأخضر، ووقتها كان الجوهري مدربًا للفراعنة، وأشيع أن هذا القرار جاء لاعتزاز المدرب الراحل بالعلم المصري القديم وتأثره به.

    عمرو الحديدي لاعب الأهلي السابق كانت له رواية أخرى، حيث قال في تصريحات تلفزيونية، إن الجوهري كان يؤمن كثيرًا بالتفاؤل والتشاؤم، لذلك قرر ارتداء هذا اللون.

    وبالفعل، وكما حدث مع الكاميرون، أبدعت مصر في أمم إفريقيا في بوركينا فاسو بنسخة 98، وتوجت بلقب البطولة عقب الانتصار على جنوب إفريقيا في النهائي.

  • Cameroon v Nigeria Getty Images Sport

    الكاميرون مرة أخرى .. قميص قطعة واحدة

    مرة أخرى فعلتها الكاميرون ولم تتوقف عن الجنون، عندما قررت ارتداء قميص "Onesie" الشهير في أمم إفريقيا 2004، والذي كان قطعة واحدة "الشورت مع القميص متصلان ببعضهما البعض" بوجود مخالب على الجانبين.

    الفكرة هنا كانت أغرب ما يمكن ولم تتعلق باستعراض العضلات، بل منع الخصوم من شد قمصان لاعبي الكاميرون، مما تسبب في ضجة وسخرية واسعة في هذه الحقبة.

    مرة أخرى، يظهر الاتحاد الدولي لكرة القدم في الصورة، ويتهم الكاميرون بخرق اللوائح، ويخصم منها 6 نقاط من تصفيات كأس العالم 2006 قبل أن يكتفي بالغرامة المالية وحظر القميص.

    هل جاء هذا القميص بنتيجة للأسود؟ في الحقيقة لا! الفريق ودع أمم إفريقيا من الدور ربع النهائي بعد الخسارة من نيجيريا 2/1، حيث فازت تونس باللقب على أرضها عقب الانتصار على المغرب في رادس.

  • CAN98-SAFRICA-MOROCCO-FR98AFP

    جنوب إفريقيا 98 - غريب ولكن رائع

    الأمر هنا مُحير، نحو أمام قميص عجز الكثيرون عن وصفه، هل هو تحفة فنية متكاملة الأركان؟ أم مشهد عشوائي مزعج للعين؟ 

    تعدد الألوان  هو أمر لا يعجب البعض، وربما هو السبب الرئيسي لاتجاه منتخب الأولاد للقميص الأصفر التقليدي فيما بعد، ولكن النسخة التي ظهرت في 96 على أرض البافانا بافانا وبعدها أيضًا بالبطولة التي أقيمت في بوركينا فاسو، ستظل محفورة في الذاكرة.

    جنوب إفريقيا كانت تعيش حقبة ذهبية وقتها، لذلك قررت ارتداء هذا القميص الذي لفت الأنظار ولا يزال عالقًا في الأذهان حتى وقتنا هذا، كما أنه يعبر كثيرًا عن علم البلاد الذي تتواجد فيه الألوان :الأحمر والأخضر والأبيض والأزرق والأصفر والأسود.

    الفريق الفائز ببطولة أمم إفريقيا 1996 دخل النسخة التالية طامحًا في تكرار الإنجاز، وكان قريبًا من ذلك، لكنه خسر المباراة النهائية أمام نظيره المصري بهدفين نظيفين.

  • FBL-AFR-2017-MATCH26-SEN-CMRAFP

    السنغال 2017 - رأس الأسد على القميص

    خلال بطولة أمم إفريقيا 2017 بالجابون، قرر المنتخب السنغالي السير على التقاليع الغريبة للكاميرون، ولكن بقميص أقل جرأة من كرة السلة والقطعة الواحدة.

    السنغال اعتادت قبلها على القمصان التقليدية العادية، ولكن هذه المرة اعتمدت على قميص يعبر عن هوية "أسود التيرانجا" مع الحفاظ على الألوان المتواجدة في علم البلاد.

    العلامة الأبرز كانت "رأس الأسد" المتواجدة بشكل واضح على جانب القميص، ولفت الأنظار وقتها بين مؤيد ومعارض للفكرة.

    ولسوء حظ السنغال، أن رأس الأسد لم تخيف المنافسين بالشكل المطلوب، حيث خرج الفريق من ربع النهائي بركلات الترجيح أمام الكاميرون التي فازت باللقب على حساب مصر.

  • FBL-AFR-2019-MATCH51-TUN-NGAAFP

    نيجيريا 2019 - الأجمل في العالم

    قصة هذا القميص تعود إلى كأس العالم 2018، حيث ظهر وقتها وأصبح موضة اجتاحت العالم بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث كانت الجرأة هنا سببًا في تحقيقه مبيعات قياسية.

    نيجيريا قررت التخلي عن اللون الأخضر بكل درجاته، وتجاهلت أي صورة تقليدية نعرفها عن قميص النسور الخضر، وذلك عن طريق الاستعانة بـ"ريش النسر"!

    القميص احتوى على ريش أبيض متناثر بلمسة جمالية على اللون الأخضر الفاتح، ليقع الجميع في حب هذه الفكرة الغريبة، وقام العديد من المشجعين باقتناء هذه التحفة الفنية بغض النظر عن انتماءاتهم.

    الإقبال كان تاريخيًا لدرجة أنه ملايين النسخ تم بيعها في غضون ساعات قليلًا، لذلك تم الاعتماد عليه في كأس العالم 2018 وأمم إفريقيا 2019 بمصر.

    ولكن الفريق انتهت رحلته بالبطولة في نصف النهائي، بعد الخسارة 2/1 أمام المنتخب الجزائري الذي حصد اللقب في النهاية، كما خرج النسور كذلك من الدور الأول في مونديال روسيا 2018.

  • FBL-AFR-AFCON-2021-2022-MLI-EQGAFP

    مالي 2021 - لأن الريش نجح دعونا نسخدم النسر بأكمله!

    التمسك بالتراث هو أحد أهم علامات الشعوب الإفريقية، مهما تطور الزمن، لا تزال الهوية قضية حساسة للغاية، لذلك يتم استغلال بطولات كأس الأمم للتعبير عن ذلك بشتى الطرق.

    النسر يعتبر رمزًا للمنتخب النيجيري، وبعد نجاح نظرية "الريش" في مونديال 2018 والكان في العام التالي، قررت مالي الاستعانة بنسر ضخم على صدر قميصها.

    الفكرة هنا جاءت بنتيجة عكسية ولم تنجح مثلما حدث مع نيجيريا، وانتهى الأمر بمشهد مزعج للغاية أثار السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

    مشوار مالي لم يكن طويلًا في البطولة، حيث خرجت من دور الـ16 أمام غينيا الاستوائية بركلات الترجيح، بينما توجت السنغال باللقب بعد الفوز على مصر بالنهائي.

  • SOCCER-CAN2002-ZAF-GHANAAFP

    غانا 2002 - قميص مثل زي "الفوجو"

    القميص هنا لم يكن يتسم بالجرأة، عفوًا، القميص كان .. قبيحًا، لأقصى درجة ممكنة ولا توجد به أي لمسة جمالية واضحة، وحقيقة أن شركات تصميم الأزياء لم تكن متطورة بالشكل الكافي، فعلينا النظر إلى قميص جنوب إفريقيا وغيرها.

    لون أصفر مزعج للعين مع لمسة باللون الأسود، في واحد من أسوأ القمصان في تاريخ أمم إفريقيا على الإطلاق، لدرجة جعلت جون بانستيل مدافع البلاك ستارز السابق للسخرية من الأمر.

    وقال إن الزي كان يشبه "الفوجو" وهي ملابس تقليدية واسعة للغاية يتم ارتداءها في الجزء الشمالي من غانا، كما انتقد خامة وجودة القميص بشكل عام.

    تصريحات بانستيل تعكس الحالة السيئة التي عاشها نجوم البلاك ستارز بتلك البطولة، ومن "حسن حظهم" أن رحلتهم انتهت في ربع الهائي بالخسارة أمام نيجيريا في باماكو.

  • Zambia v Tunisia Group D - African Cup of NationsGetty Images Sport

    تونس 2010 - دعونا نرتدي مثلما تفعل بيرو

    من المعروف أن تونس ترتدي القميصين الأبيض والأحمر في مختلف المنافسات الدولية، دون أي تغيير لافت في التفاصيل، وذلك لتعبير اللونين عن علم البلاد.

    ولكن قميص الفريق الأساسي لتونس في كأس إفريقيا 2010 في أنجولا كان غريبًا، بظهور شريط أبيض عليه من الكتف وحتى الأسفل، مما يشبه كثيرًا الزي المعروف عن منتخب بيرو.

    فكرة التغيير لم تجعل الأمر مييزًا بأي شكل من الأشكال، بل مشاركة الفريق بشكل عام في البطولة كانت "للنسيان"، بالخروج من دور المجموعات بعد احتلال المركز الأخير في المجموعة الرابعة خلف زامبيا والكاميرون والجابون.

  • FBL-AFR-2015-MATCH32-CIV-GHAAFP

    غانا 2010 - ياقة ضخمة وغريبة تعبر عن التراث

    مرة أخرى مع التراث، المنتخب الغاني قرر الاعتماد على ياقة ضخمة للغاية، مع طابع ضيق ومجسم لقميصه الأبيض، ولكنه لم يحصل على إعجاب الجماهير.

    العديد من اللاعبين بدوا وكأنهم لا يشعروا بالارتياح بهذه الياقة الغريبة، في الوقت الذي ظهرت فيه الفكرة لتعبر عن تراث البلاد وزيها التقليدي في بعض المناطق.

    وعلى الرغم من ارتداء هذا الزي المريح، إلا أن غانا ظهرت بصورة قوية في النسخة التي أقيمت بغينيا الاستوائية، وصعدت إلى النهائي لكنها خسرت من كوت ديفوار بركلات الترجيح.

  • FBL-CAN-20205-QUALIFIER-BOT-EGYAFP

    بوتسوانا 2025 - موعد مع الإزعاج

    يتكون علم البلاد من الألوان الأسود والأبيض والسماوي، ولذلك من الطبيعي وجودها على قميص الفريق المشارك في أمم إفريقيا المغرب 2025.

    ولكن طريقة تنظيم الألوان ووضعها بهذه الطريقة تجعله مزعجًا للعين، وهذا ما ستشعر به لو قررت التركيز والنظر إليه لبضعة ثوان.

    القميص الأساسي لبوتسوانا، يبدو وكأنه جاء من "حقبة أخرى" تمامًا، لا تتم فيها مراعاة الأفكار المتطورة لجعل قمصان الفرق تظهر في صورة جذابة.

  • FBL-AFR-AFCON-2021-2022-MAW-ZIMAFP

    زيمبابوي - دهانات عشوائية على القميص

    في أمم إفريقيا 2021، قرر المنتخب الزيمبابوي الابتعاد عن القمصان التقليدية، واللجوء إلى زي أصفر مع بعض الرسومات بالألوان الأحمر والأصفر والأخضر والأسود.

    الأمر بدا وكأنك جلبت فرشاة وقمت بسكب الدهانات بشكل عشوائي على القميص حتى يظهر بهذا الشكل، لتفشل الفكرة في إبهار العديد من المتابعين، خاصة لوجود هذا الكم من الألوان المزعجة غير المتناسقة في قميص واحد.

    الجماهير لم تكن مضطرة لرؤية هذا القميص لفترة طويلة، حيث خرجت زيمبابوي من دور المجموعات، باحتلالها المركز الأخير في المجموعة الثانية بـ3 نقاط.

