Getty Images Sport
ترجمه
كان على رايان جرافنبرخ أن "يرفع مستوى أدائه"، كما يشرح يوليان ناجلسمان كيف أن ضعف "آخر 20 دقيقة" منع نجم ليفربول من النجاح في بايرن ميونيخ
الكفاح من أجل التكيف مع دور بديل
وصل جرافنبرخ إلى بايرن ميونيخ في عام 2022 وسط توقعات كبيرة بعد مسيرة رائعة مع أياكس. لكن اللاعب الدولي الهولندي الشاب وجد نفسه في الغالب على مقاعد البدلاء خلال موسمه الوحيد في بافاريا. ألقى مدرب المنتخب الألماني الحالي يوليان ناجلسمان الضوء مؤخرًا على الانتقال الصعب الذي مر به لاعب الوسط، موضحًا التحدي النفسي الهائل الذي يمثله الانتقال من لاعب نجم إلى لاعب احتياطي. تتطلب المتطلبات التكتيكية للعب في أحد الأندية الأوروبية الكبرى مستوى من التضحية لا يستطيع كل لاعب تقبله على الفور.
في مقابلة مفصلة مع مجلة كيكر، أكد ناجلسمان مدى صعوبة إدارة المواهب الراسخة التي تفقد مراكزها الأساسية المضمونة. وأشار ناجلسمان إلى أنه "يجب الانتباه جيدًا إلى كيفية تعامل اللاعب مع كونه في المرتبة 15 أو 16 في تشكيلتنا". وأضاف: "على الرغم من أنه يعتبر من أفضل ستة لاعبين في ناديه، وهو لاعب دائمًا ما يشارك في المباريات. هل يمكن للاعب الذي يشارك بانتظام في تشكيلته الأساسية في ناديه أن ينمو ليصبح لاعبًا أساسيًا في فريقنا أم لا؟"
- Getty Images Sport
الترتيب الهرمي في بايرن ميونيخ
على الرغم من قدرات جرافنبرخ الفنية التي لا يمكن إنكارها، إلا أن تغيير التسلسل الهرمي الراسخ في ملعب أليانز أرينا أثبت أنه مهمة مستحيلة. كان خط الوسط تحت سيطرة ثنائي الوسط المخضرم ليون جوريتزكا وجوشوا كيميش، مما لم يترك سوى مجال ضئيل للوافد الجديد ليضمن مشاركة منتظمة. علاوة على ذلك، أدى ظهور الشاب الواعد ألكسندر بافلوفيتش إلى زيادة المنافسة في خط الوسط المزدحم، مما حد بشكل كبير من فرص اللاعب الهولندي للتألق منذ البداية.
كان ناجلسمان واضحًا بشأن واقع الموقف والتوقعات المحددة الموضوعة على عاتق لاعب الوسط الشاب. "رايان جرافنبرخ لاعب من الطراز الرفيع، وكان كذلك بالفعل في بايرن، لكن الوضع كان معقدًا للغاية بالنسبة له بعد انتقاله من أياكس"، أوضح المدرب السابق لبايرن لمجلة كيكر. "كان ليون جوريتزكا وجوشوا كيميش متقدمين عليه في الترتيب، كما أنني قمت بترقية ألكسندر بافلوفيتش. كانت مهمة رايان هي رفع مستوى أدائه في آخر 20 دقيقة".
الحاجة إلى الإيقاع في أواخر المباراة
السبب الرئيسي للانفصال بين جرافنبرخ وتشكيلة بايرن ميونيخ التكتيكية كان متجذراً بشكل أساسي في أسلوب لعبه. لاحظ ناجلسمان أن لاعب الوسط لم يكن مناسباً ليكون بديلاً مؤثراً يزدهر في المواقف الفوضوية في أواخر المباراة. في حين أن بعض اللاعبين يمكنهم بسهولة ضخ الطاقة أو تأمين كتلة دفاعية في ظهور قصير، كان جرافنبرخ بحاجة إلى منصة مباراة كاملة لبناء زخمه والتأثير بشكل كبير على وتيرة المباراة.
بمتوسط 28 دقيقة فقط في كل مباراة من أصل 33 مباراة خاضها في ألمانيا، لم تكن الفرص القصيرة المتاحة كافية. أوضح ناجلسمان هذا التناقض قائلاً: "رايان لاعب يحتاج إلى إيقاع ثابت طوال المباراة". وقارن ذلك باللاعب البديل المثالي، مضيفًا: "وهناك لاعبون يمكنك إشراكهم لمدة 20 دقيقة، إما للحفاظ على النتيجة أو لتسجيل هدف ما. يمكنهم بذل قصارى جهدهم وترك كل شيء على أرض الملعب في تلك الـ 20 دقيقة".
- Getty Images Sport
تحقيق النجاح التام والانسجام في ليفربول
دفع الفصل الصعب في ألمانيا غرافنبرخ في النهاية إلى البحث عن فرص أفضل، مما أدى إلى انتقاله الناجح إلى ليفربول. بعد أن ترك مقاعد البدلاء في أليانز أرينا، خضع الهولندي لتحول ملحوظ في أنفيلد. أولاً تحت قيادة يورغن كلوب والآن تحت قيادة آرني سلوت، حصل على مكانه في التشكيلة الأساسية للفريق الذي كان يتوق إليه بشدة. وفر ليفربول البيئة المثالية والحرية التكتيكية التي سمحت لأسلوبه الطبيعي في اللعب بالازدهار دون ضغوط كونه متخصصًا في أواخر المباريات.
بعد أن أصبح لاعبًا أساسيًا في تشكيلة الريدز، أثبت جرافنبرخ أنه ينتمي حقًا إلى نخبة لاعبي الوسط الأوروبيين عندما يُمنح ذلك "الإيقاع الثابت" الحاسم. في غضون ذلك، يستخدم ناجلسمان هذه التجربة لتشكيل منتخب ألمانيا الحالي قبل كأس العالم القادمة. كما قال لمجلة كيكر: "في النهاية، على كل لاعب أن يلتزم التزامًا حقيقيًا... ويضع الفريق في المرتبة الأولى. أعرف من تجربتي أن ليس الجميع قادرًا على ذلك."
