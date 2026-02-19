"كان ذلك قرارًا سيئًا" - أنجي بوستيكوغلو يعترف بأن توليه منصب مدرب نوتنغهام فورست جاء "مبكرًا جدًا" بعد إقالته من توتنهام

كان رحيل بوستيكوغلو عن توتنهام صادمًا بشكل خاص، حيث جاء بعد أسابيع قليلة من إنهاء انتظار النادي الذي دام 17 عامًا للفوز بلقب بعد رفع كأس الدوري الأوروبي. على الرغم من هذا النجاح، وجد نفسه يعود إلى مقاعد البدلاء في سيتي جراوند بعد فترة وجيزة، وهي خطوة سيئة الحظ ينظر إليها الآن بندم شديد. في حديثه في بودكاست The Overlap، تحدث بوستيكوغلو بصراحة عن الحالة العاطفية التي دفعته إلى العودة سريعًا إلى التدريب في إيست ميدلاندز.

قال بوستيكوغلو: "كانت مسؤولية الوضع في فورست تقع على عاتقي. أعتقد أن الأمر كان يتعلق بضرورة توخي الحذر فيما تتمنى". "كان قرارًا سيئًا مني أن أذهب إلى هناك، وعليّ أن أتحمل مسؤولية ذلك. لا فائدة من إلقاء اللوم على التوقيت أو الظروف - ما كان يجب أن أذهب إلى هناك أبدًا. كان ذلك مبكرًا جدًا بعد توتنهام. ذهبت في وقت كانوا معتادين على القيام بالأمور بطريقة معينة، وعلى الرغم من أنني كنت سأقوم بالأمور بطريقة مختلفة، إلا أنني يجب أن أتحمل ذلك. كان ذلك خطئي. لا أحد آخر مسؤول عن ذلك.

"كانت المرة الأولى التي لم أعمل فيها منذ 20 عامًا، وكنت أشعر بالضياع. في فترة ما بين المواسم، عادة ما تكون مشغولًا - الانتقالات، فترة ما قبل الموسم، عقلك دائمًا مشغول. هذه المرة لم أكن كذلك، وشعرت بالضياع".