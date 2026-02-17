"كان الأمر بمثابة مواجهة!" - مدرب مانشستر يونايتد السابق يسلط الضوء على الخلاف بين كريستيانو رونالدو ومدربه السابق إريك تين هاج قبل انفصالهما التاريخي

في حديثه في بودكاست "The Good, The Bad and The Football"، اعترف المدرب السابق لمنتخب إنجلترا ماكلارين أن تين هاج رفض التراجع. وقال: "كانت هناك الكثير من المعارك في ملعب التدريب. كان هناك الكثير من "كل ما أريدك أن تفعله هو هذا، وهذا، وهذا، وهذا". كان هذا أسلوب إريك في التدريب، "روني، هذه هي مهمتك".

"كنت أقول لروني: 'كل ما يريده [تين هاج] منك هو أن تكون أول من يضغط، وتجري مرة واحدة، وتجري مرتين، وربما تجري مرة ثالثة، إذا كنت تشعر بذلك. ثم تعود إلى الوسط، في حالة استعادة الكرة، حتى نتمكن من تمريرها إليك.

"هذا كل ما يريد منك أن تفعله. إذا لم تستطع فعل ذلك، فلن تلعب. أو إذا لم تفعل ذلك، فلن تستطيع اللعب. حسناً، أو لن يختارك. أنا أقول لك، لن يختارك".

"الأمر ليس كما لو أن الآخرين (يتنازلون)، وهذا هو الفرق، الآخرون يتنازلون. لكن إريك كان يقول، لا، أنا أفعل ذلك، وعليه [رونالدو] أن يفعل ذلك، وإلا فلن يلعب.

"كان الأمر أشبه بمعركة صغيرة. ليست معركة، بل مواجهة، ومن سيفوز؟ إريك تمسك بموقفه. أعتقد أن معظم المدربين سيتكيفون مع ذلك، فمعظم المدربين هكذا. لكنه تمسك بموقفه".