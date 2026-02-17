Getty/GOAL
ترجمه
"كان الأمر بمثابة مواجهة!" - مدرب مانشستر يونايتد السابق يسلط الضوء على الخلاف بين كريستيانو رونالدو ومدربه السابق إريك تين هاج قبل انفصالهما التاريخي
دور رونالدو المثير للجدل تحت قيادة تين هاج
لاعب بمثل سيرة رونالدو المهنية لم يكن ليقبل أبدًا أن يكون لاعبًا ثانويًا في تشكيلة تين هاج، لكن هذا كان الواقع الذي واجهه نجم ريال مدريد السابق. بعد أن طبق أسلوبًا تكتيكيًا عالي الطاقة والضغط في أياكس، أراد الهولندي أن يفعل الشيء نفسه في مانشستر - وهو ما لم يُطلب من رونالدو القيام به من قبل. أدى ذلك إلى توتر العلاقة بين اللاعب والمدرب، حيث كشف ماكلارين - الذي كان مساعدًا لتين هاج - عن الصعوبات التي كانت وراء الكواليس.
- AFP
ماكلارين: تين هاج تمسك بموقفه
في حديثه في بودكاست "The Good, The Bad and The Football"، اعترف المدرب السابق لمنتخب إنجلترا ماكلارين أن تين هاج رفض التراجع. وقال: "كانت هناك الكثير من المعارك في ملعب التدريب. كان هناك الكثير من "كل ما أريدك أن تفعله هو هذا، وهذا، وهذا، وهذا". كان هذا أسلوب إريك في التدريب، "روني، هذه هي مهمتك".
"كنت أقول لروني: 'كل ما يريده [تين هاج] منك هو أن تكون أول من يضغط، وتجري مرة واحدة، وتجري مرتين، وربما تجري مرة ثالثة، إذا كنت تشعر بذلك. ثم تعود إلى الوسط، في حالة استعادة الكرة، حتى نتمكن من تمريرها إليك.
"هذا كل ما يريد منك أن تفعله. إذا لم تستطع فعل ذلك، فلن تلعب. أو إذا لم تفعل ذلك، فلن تستطيع اللعب. حسناً، أو لن يختارك. أنا أقول لك، لن يختارك".
"الأمر ليس كما لو أن الآخرين (يتنازلون)، وهذا هو الفرق، الآخرون يتنازلون. لكن إريك كان يقول، لا، أنا أفعل ذلك، وعليه [رونالدو] أن يفعل ذلك، وإلا فلن يلعب.
"كان الأمر أشبه بمعركة صغيرة. ليست معركة، بل مواجهة، ومن سيفوز؟ إريك تمسك بموقفه. أعتقد أن معظم المدربين سيتكيفون مع ذلك، فمعظم المدربين هكذا. لكنه تمسك بموقفه".
رونالدو يواجه واقعاً قاسياً مع ناديه السابق
بعد رحيله وانتقاله في النهاية إلى نادي النصر في السعودية، عاد رونالدو مرة أخرى لينتقد ناديه السابق، مدعيا أن نموذجهم الحالي لن يسمح لهم بالمنافسة على أكبر الجوائز والبطولات. وفي حديثه في بودكاست Rio Ferdinand Presents، قال: "المدرب، يقولون إنهم لا يستطيعون المنافسة للفوز بالدوري ودوري أبطال أوروبا.
(بصفتك) مدرب مانشستر يونايتد، لا يمكنك أن تقول إنك لن تناضل للفوز بالدوري أو دوري أبطال أوروبا. عليك أن تقول في نفسك: "اسمع، ربما لا نمتلك تلك الإمكانات، لكن لا يمكنني أن أقول ذلك. سنحاول. عليك أن تحاول".
- Getty Images Sport
عصر جديد في مانشستر
تم في النهاية إقالة تين هاج واستبداله بروبن أموريم، الذي فقد هو الآخر وظيفته منذ ذلك الحين. في غضون ذلك، كافح رونالدو للفوز بألقاب في الشرق الأوسط، على الرغم من أن النصر يقدم أداءً جيدًا في سباق اللقب في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، رغم توقيع منافسه الهلال على زميله السابق في ريال مدريد كريم بنزيمة في يناير.
في أولد ترافورد، تولى مايكل كاريك المسؤولية بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم. في الوقت الحالي، يسير الشياطين الحمر على الطريق الصحيح للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، على الرغم من عدم مشاركتهم في أي مسابقة أوروبية هذا الموسم.
إعلان