إحياء الحب القديم .. برشلونة يسعى لاستعادة كانسيلو ونادٍ سابق له يُحاول إفساد الصفقة!

المدافع البرتغالي قريب من الرحيل عن فريقه السعودي

أكد الصحفيان المتخصصان في سوق الانتقالات، فابريتسيو رومانو وماتيو موريتو، أن جواو كانسيلو سيغادر نادي الهلال السعودي خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير، بعد موسم ونصف قضاه في المملكة العربية السعودية.

وكشفت مصادر صحفية أخرى عن اهتمام ناديين سابقين للاعب بالحصول على خدماته خلال يناير 2026. فما القصة؟

  • قصة كانسيلو مع الهلال

    تعاقد الهلال مع جواو كانسيلو خلال صيف 2024، وقد قدم اللاعب موسمًا مميزًا في موسم 2024-2025 تحت قيادة المدرب جورج جيسوس، ولكن تعرضه للإصابة بداية الموسم الجاري جعل المدرب الجديد سيموني إنزاجي يُخرجه من قائمة الفريق لدوري روشن السعودي، مفضلًا إعادة قيد المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو.

    ولم يتقبل اللاعب البرتغالي قرار المدرب والنادي بصدر رحب، حيث أبدى غضبه واستياءه وقام بإرسال عدة رسائل مشفرة عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي أثارت ضده موجة من الغضب والاستياء، إعلاميًا وجماهيريًا، قبل أن يتم احتواء الموقف تمامًا وعودة اللاعب للعب في دوري أبطال آسيا للنخبة بعد تعافيه من الإصابة.

    التوقعات الأولية كانت بعودة كانسيلو لقائمة الهلال في دوري روشن، كما وعد من الإدارة، لكن الأيام الأخيرة شهدت حديثًا متصاعدًا في الإعلام حول ممانعة المدرب لتلك الخطوة، وتفضيله لبقاء كانسيلو خارج القائمة المحلية، بل ترحيبه بالتخلي عنه خلال سوق الانتقالات الشتوي الذي سيفتح أبوابه في السعودية الأسبوع القادم.

    الحديث في الإعلام كان يُركز على الجوانب الفنية في تحليله لقرار المدرب الإيطالي بشأن كانسيلو، إذ تمحور الحديث حول مدى فائدة اللاعب للفريق مقارنة بمنافسيه من الأجانب وتحديدًا ماركوس ليوناردو وداروين نونيز، ومن الأحق من الثلاثي في التواجد في القائمة المحلية!

    برنامج المنتصف السعودي نقل الحديث إلى محور آخر تمامًا، مفجرًا مفاجآت كبيرة في كواليس قرار إنزاجي وترحيبه برحيل كانسيلو ورفضه عودته لقائمة دوري روشن، حيث أشار إلى أن الأمر يعود لأسباب انضباطية وليست فنية!

    المنتصف أشار إلى أن إنزاجي أبلغ إدارة الهلال بعدم ممانعته في بيع عقد كانسيلو خلال يناير القادم أو استمراره في القائمة الآسيوية لكن خارج دوري روشن، وأضاف مقدم البرنامج "وفق المصادر، خطوة إنزاجي تجاه كانسيلو ليست فنية بل بسبب عدم انضباط اللاعب خارج الملعب مما يؤثر على المجموعة".

    وأتم "إدارة الهلال لا تُمانع كذلك رحيل كانسيلو خلال يناير 2026 حال تلقي العرض المناسب، خاصة لحاجتها إنعاش الخزينة لدعم الفريق".

  • ناديان سابقان لكانسيلو في صراع لضمه

    كشفت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية عن رغبة إنتر الإيطالي في التعاقد مع كانسيلو الذي سبق أن ارتدى قميصه، فيما أوضحت صحيفة سبورت الإسبانية أن برشلونة وضع استعادة اللاعب البرتغالي ضمن أهدافه في سوق الانتقالات الشتوي.

    ويهدف إنتر بالتعاقد مع كانسيلو لتعويض غياب دينزل دومفريس الطويل عن الملاعب بسبب الإصابة، إذ يُتوقع عودته للعب بعد منتصف مارس القادم، خاصة أن بديله لويس هنريكي لم يُقدم الأداء المطلوب.

    على الجانب الآخر، سمحت إصابة أندرياس كريستنسن في الرباط الصليبي وغيابه لنحو أربعة أشهر للنادي الإسباني الاستفادة من 40% من راتب الدنماركي لتسجيل لاعب جديد في الشتاء، وقد وضع كانسيلو ضمن قائمة أهدافه المحتملة.

    القدوم المحتمل لكانسيلو سيمنح مرونة تكتيكية كبيرة، إذ يمكن لجول كوندِي التحرك إلى قلب الدفاع، فيما يُتاح لإريك جارسيا اللعب كمدافع مركزي أو في وسط الدفاع. 

  • العقبة الأهم

    العقبة الأهم التي تقف عائقًا أمام سعي إنتر وبرشلونة للتعاقد مع كانسيلو هي راتبه الكبير في السعودية، والمقدر بـ15 مليون يورو.

    الصحيفة الإيطالية أوضحت أن الصفقة قد تتم لإنتر بالإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، مشيرة إلى أن الهلال قد يتحمل جزءًا من الراتب للمساعدة في التخلص من الظهير صاحب القدرات الهجومية الكبيرة.

    الأمر نفسه ينطبق على برشلونة الذي سيكون من المستحيل عليه منح كانسيلو ذلك الراتب الضخم.

  • Cancelo InterGetty Images

    كانسيلو مع نادييه السابقين

    انضمام كانسيلو إلى إنتر أو برشلونة خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم سيكون بمثابة عودة منه لأحد أنديته السابقة، حيث سبق أن ارتدى قميص الفريقين، وإن كان ميله للفريق الإسباني واضح تمامًا، حيث مازال يحن لأيامه هناك ويُظهر تشجيعه للفريق عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي.

    كانسيلو ارتدى قميص النيرازوري في موسم 2017-2018، عندما تم التعاقد معه من فالنسيا على سبيل الإعارة مع حق الشراء المحدد بـ 35 مليون يورو، والذي لم يتم تنفيذه في النهاية.

    مع إنتر، في ذلك الموسم، خاض 28 مباراة وسجل هدفًا واحدًا (26 في الدوري)، مظهرًا تلك الصفات التي جعلته يُعتبر أحد أفضل اللاعبين في أوروبا في السنوات الأخيرة، وقد لعب في إيطاليا ليوفنتوس أيضًا، حيث انضم له عام 2018 وفاز معه بلقب الدوري الإيطالي وكأس السوبر الإيطالي، قبل أن يبدأ مغامرة طويلة مع مانشستر سيتي.

    أما مع برشلونة، فقد سبق ن لعب كانسيلو له على سبيل الإعارة في موسم 2023/24، حيث شارك في 42 مباراة، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع خمسة، كما تميز باللعب في الجناحين الأيمن والأيسر حسب الحاجة.

