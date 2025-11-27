"كانت خدعة وهناك ما يخفونه".. صحفي إسباني يشكك في سبب جلوس بيلينجهام على مقاعد البدلاء أمام أولمبياكوس

قبل اللقاء، أعلن تشابي ألونسو، أن جود بيلينجهام يعاني من انزعاج في عضلات الساق، وأن الجهاز الفني فضل عدم الدفع به أساسيًا حفاظًا على سلامته البدنية، كان الحديث واضحًا، وبدت الأمور تسير بشكل طبيعي من وجهة نظر النادي، إذ ظهر اللاعب خارج التشكيلة الأساسية للمباراة بشكل يتماشى مع تصريح المدرب.

وقال ألونسو، حينها في المؤتمر الصحفي للمباراة: "يعاني جود من بعض الألم، لن يكون جاهزًا للبدء، وسنرى ما إذا كانت هناك حاجة إليه في المباراة".

لكن بعد مرور ساعة من المباراة، ظهر اللاعب الإنجليزي فجأة على خط التماس استعدادًا للدخول، ثم شارك في الدقيقة 61 بينما الفريق كان متقدمًا بأربعة أهداف لهدفين، في مشهد كان كافيًا لإثارة الكثير من النقاشات، خاصة وأن مشاركته لم توحِ بوجود أي معاناة عضلية خلال الدقائق التي لعبها.

ونجح ريال مدريد، في الفوز على الفريق اليوناني، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في مباراة شهدت تألق النجم الفرنسي كيليان مبابي، مسجلًا رباعية الفريق الملكي.