كانتي نال احترام المنافس وتاليسكا سجل وأسينسيو عاد لأفضل أيام ريال مدريد.. ثلاثي فنربخشة يواصل التوهج!

تفاصيل فوز فنربخشة المثير في ليلة صاخبة!

حقق فريق فنربخشة انتصارًا مهمًا ومثيرًا على مضيفه طرابزون سبور بنتيجة 3 أهداف مقابل 2 في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري التركي على ملعب بابارا بارك. بدأت المباراة بضغط مبكر من أصحاب الأرض أسفر عن هدف الافتتاح في الدقيقة 6 عن طريق اللاعب إرنست موتشي.

 لم يتأخر رد الضيوف طويلًا حيث نجح أندرسون تاليسكا في إدراك التعادل في الدقيقة 15 قبل أن يضيف زميله كريم أكتورك الهدف الثاني في الدقيقة 34 ليقلب الطاولة لصالح فنربخشة. 

وقبل نهاية الشوط الأول مباشرة عاد طرابزون سبور للمباراة بفضل هدف التعادل الذي سجله بول أونواتشو في الدقيقة 43. 

ومع انطلاقة الشوط الثاني نجح ماركو أسينسيو في حسم الأمور بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 48 ليمنح فريقه ثلاث نقاط غالية في صراع الصدارة. 

تميزت هذه المواجهة بالندية الكبيرة والتحولات السريعة في النتيجة مما جعلها واحدة من أقوى مباريات الموسم الحالي في المسابقة المحلية.

    تاليسكا يسجل ويواصل تحطيم الأرقام القياسية

    استمر النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا في تقديم عروضه القوية بقميص فنربخشة حيث كان المحرك الأساسي للهجوم في الشوط الأول من اللقاء. 

    سجل تاليسكا هدف التعادل بطريقة رائعة ليرفع رصيده التهديفي إلى 12 هدفًا في الدوري التركي خلال الموسم الجاري. 

    وبالنظر إلى أرقامه التفصيلية في هذه المباراة نجد أنه لمس الكرة 29 مرة ونجح في تقديم 12 تمريرة صحيحة من أصل 13 تمريرة بنسبة نجاح وصلت إلى 92 في المئة.

    كما قام تاليسكا بإرسال كرتين طويلتين بدقة كاملة بلغت 100 في المئة وفاز بـ 3 صراعات ثنائية على الأرض من أصل 8 محاولات. 

    تعرض اللاعب للعرقلة من قبل مدافعي المنافس 3 مرات نتيجة لمهارته في الاحتفاظ بالكرة مما يثبت أنه لا يزال يمثل الكابوس الأكبر لدفاعات طرابزون سبور التي اعتاد التسجيل في شباكها خلال المواجهات السابقة. 

    ساهم هذا الأداء في الحفاظ على زخم الفريق الهجومي وضمان الاستحواذ في مناطق الخطر طوال فترة تواجده في الميدان.

  • أسينسيو يستعيد بريق مدريد في الملاعب التركية

    قدم الإسباني ماركو أسينسيو مباراة للتاريخ أثبت فيها أنه لا يزال يمتلك تلك اللمسة السحرية التي عرف بها في الدوري الإسباني. 

    بتسجيله هدف الفوز اليوم وصل أسينسيو إلى هدفه رقم 12 في مختلف المسابقات هذا الموسم ليعادل بذلك أفضل سجل تهديفي له في مسيرته الاحترافية والذي حققه مع ريال مدريد في موسم 2022-2023. 

    ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل كسر اللاعب رقمه الشخصي في إجمالي المساهمات التهديفية بوصوله إلى المساهمة رقم 21 حيث يمتلك 9 تمريرات حاسمة بجانب أهدافه الـ 12. 

    خلال مباراة اليوم سدد أسينسيو 3 كرات على المرمى وقام بـ 41 لمسة للكرة كما قدم تمريرة حاسمة لزملائه وصنع فرصة محققة للتسجيل.

     كما أظهر التزامًا دفاعيًا لافتًا بقيامه بـ 4 مساهمات دفاعية ونجاحه في استعادة الكرة 3 مرات من الخصم مما يؤكد تكامل أدواره في خطة المدرب واعتماده عليه كعنصر لا غنى عنه في التشكيلة الأساسية.

    كانتي يفرض الاحترام وينال تقدير المنافسين

    خطف النجم الفرنسي نجولو كانتي الأنظار ليس فقط بأدائه الفني بل بأخلاقه العالية التي جعلت جماهير الخصم تشيد به قبل انطلاق اللقاء.

    انتشر فيديو لمشجعين صغار من نادي طرابزون سبور يصفون فيه كانتي بأنه اللاعب الوحيد المحترم في الفريق المنافس وأكدوا ببراءة وعفوية أنهم سيقومون بمساعدته والنهوض به إذا سقط على الأرض خلال المباراة.

    فنيًا نجح كانتي في ضبط إيقاع وسط الملعب رغم عدم وصوله للجاهزية البدنية الكاملة نظرًا لحداثة انضمامه للفريق في فبراير الحالي. 

    مرر كانتي 22 تمريرة صحيحة من أصل 24 بنسبة نجاح بلغت 92 في المئة وكانت معظم تمريراته في نصف ملعب الخصم بواقع 15 تمريرة ناجحة. 

    كما تميز في الأدوار الدفاعية كعادته حيث فاز بـ 2 من الصراعات الهوائية بنسبة نجاح 100 في المئة وقام بـ 3 عمليات استرداد للكرة وتدخل ناجح واحد مما ساهم في منح التوازن المطلوب لوسط ملعب فنربخشة أمام هجمات طرابزون المرتدة.

    لم يكن له دورًا عندما اهتزت شباك فريقه، فجاء الهدف الأول من كرة طولية بينية والثاني من عرضية.

    أثبت الثلاثي العالمي تاليسكا وأسينسيو وكانتي أن صفقات فنربخشة الكبرى بدأت تؤتي ثمارها بشكل ملموس في أرض الملعب. 

    فبينما يواصل تاليسكا ممارسة هوايته في هز الشباك ويستعيد أسينسيو مستوياته القياسية التي ميزت مسيرته في أوروبا يضيف كانتي صبغة من الاحترام والصلابة لوسط الميدان. 

    هذا التوهج الجماعي جعل من الفريق قوة هجومية ضاربة قادرة على حسم أصعب المباريات خارج الديار مما يعزز من فرص النادي في المنافسة بقوة على لقب الدوري التركي الذي يحل فيه الآن ثانيًا بفارق ثلاث نقاط عن جلطة سراي صاحب الصدارة.

