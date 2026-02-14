كانتي نال احترام المنافس وتاليسكا سجل وأسينسيو عاد لأفضل أيام ريال مدريد.. ثلاثي فنربخشة يواصل التوهج!

حقق فريق فنربخشة انتصارًا مهمًا ومثيرًا على مضيفه طرابزون سبور بنتيجة 3 أهداف مقابل 2 في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري التركي على ملعب بابارا بارك. بدأت المباراة بضغط مبكر من أصحاب الأرض أسفر عن هدف الافتتاح في الدقيقة 6 عن طريق اللاعب إرنست موتشي.

لم يتأخر رد الضيوف طويلًا حيث نجح أندرسون تاليسكا في إدراك التعادل في الدقيقة 15 قبل أن يضيف زميله كريم أكتورك الهدف الثاني في الدقيقة 34 ليقلب الطاولة لصالح فنربخشة.

وقبل نهاية الشوط الأول مباشرة عاد طرابزون سبور للمباراة بفضل هدف التعادل الذي سجله بول أونواتشو في الدقيقة 43.

ومع انطلاقة الشوط الثاني نجح ماركو أسينسيو في حسم الأمور بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 48 ليمنح فريقه ثلاث نقاط غالية في صراع الصدارة.

تميزت هذه المواجهة بالندية الكبيرة والتحولات السريعة في النتيجة مما جعلها واحدة من أقوى مباريات الموسم الحالي في المسابقة المحلية.