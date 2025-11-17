كامافينجا في سباق مع الزمن .. والسر في يد تشابي ألونسو!

لطالما حظي إدواردو كامافينجا بثقة مدربه في المنتخب الوطني، ديدييه ديشان، الذي اعتاد على استدعائه بانتظام إلى المعسكرات، حتى وإن لم يكن يُصنف ضمن الركائز التي لا يمكن المساس بها وكان التوقف الدولي الأخير، الذي شهد فوز فرنسا على أوكرانيا بأربعة أهداف دون رد وأذربيجان بثلاثة أهداف لهدف، في ختام التصفيات، يمثل فرصة ذهبية للاعب ريال مدريد ليثبت نفسه، خاصة في ظل غياب المنافس المباشر أوريليان تشواميني بسبب الإصابة. كان كامافينجا يأمل في استغلال هذه الفرصة لتقديم أوراق اعتماده في مركزه المفضل بوسط الملعب، ولكن الرياح جاءت بما لا تشتهي سفنه.

المفاجأة كانت أنه لم يتمكن حتى من المشاركة في التدريبات الجماعية، وسرعان ما غادر المعسكر عائدًا إلى مدريد بعد المباراة الأولى، حاملًا معه إصابة عضلية جديدة. هذا الانسحاب المفاجئ ليس مجرد انتكاسة عابرة، بل هو ضربة قوية لتقدمه في وقت حرج للغاية. لم يعد يتبقى أمام ديشان سوى مباراتين وديتين في مارس المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية، لتصفية شكوكه الأخيرة قبل إعلان القائمة المونديالية. غياب كامافينجا عن هذا المعسكر الأخير، وعودته مصابًا، يفتح الباب على مصراعيه لمنافسيه، ويضعف موقفه بشكل كبير في حسابات المدرب المخضرم.