Goal.com
مباشر
La Penna KaluluGetty Images
Francesco Schirru و علي سمير

لاعب يوفنتوس عن ما حدث أمام إنتر : أطفأت هاتفي بعد المباراة حتى لا يزيد إحباطي!

مدافع يوفنتوس يخرج عن صمته بعد ما حدث مع باستوني في ديربي إيطاليا

من الأفضل عدم تأجيج الغضب بقراءة الرسائل وآلاف التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي. لذلك قرر بيير كالولو إطفاء هاتفه بعد المباراة التي خسرها في سان سيرو أمام إنتر، وهي مواجهة ستُذكر لسنوات بسبب طرده وادعاء السقوط، مع الاحتفال المرافق، من أليساندرو باستوني.

وفي حديثه لصحيفة ليكيب، تحدث المدافع البيانكونيري بإيجاز عما حدث في ديربي إيطاليا، وتبعاته، وكيف جرى الحديث طويلاً عن الواقعة التي كان طرفاً فيها. حاول يوفنتوس بكل الطرق طلب العفو، لكنه لم يأتِ في النهاية: وخرج من القائمة أمام كومو، شاهد كالولو فريقه يسقط مجدداً، مما عقد صراع التأهل لدوري الأبطال.

والآن يريد كالولو التفكير فقط في مباريات الدوري المقبلة، لكن خصوصاً في أقرب مباراة: إياب دوري الأبطال أمام جلطة سراي، حيث سيتعين على السيدة العجوز يوفنتوس تعويض خسارة الذهاب الصعبة جداً 5-2، ولذلك لا يريد لاعب ميلان السابق البحث عن أعذار.

NEW stc tv Serie A GoalGetty Images

  • أغلق هاتفه المحمول

    "إحباط؟ أطفأت هاتفي حتى لا أزيده" هذه هي كلمات كالولو لصحيفة ليكيب الفرنسية. "تحدث كثيرون لكن في النهاية بقي الإيقاف. من الأفضل أن أترك كل شيء خلفي".

    كالولو ليس من النوع الذي يتحدث عن الماضي أو يبحث عن مبررات: الهزيمة التالية لتلك أمام إنتر، أي التي جاءت في إسطنبول، لم تكن نتيجة ما حدث في ديربي إيطاليا، بل مجرد مباراة سيئة تفوّق فيها جلطة سراي على فريق يعاني من مشاكل كبيرة على المستويين الذهني والفني.

    • إعلان

  • مباراة إسطنبول

    "لا أعتقد أن مباراة إنتر أثّرت على لقاء جلطة سراي" أكّد كالولو. "يبدو وكأننا نبحث عن أعذار، بينما في الواقع أخطأنا كثيرًا خلال المباراة".

    "كنتُ أنا أيضًا مشجعًا وأعرف كيف تسير الانتقادات. في تلك اللحظة يكون هناك إحباط، تُفرغه على مواقع التواصل ثم تذهب للنوم. حتى لو انتقدوك كشخص، فلا ينبغي أخذ ذلك على محمل شخصي".

    "أقول لنفسي دائمًا إنه إذا لم أرد قراءة أشياء معيّنة، فلا يجب أن أدخل إلى مواقع التواصل، حتى عندما تسير الأمور على ما يرام. لست بحاجة إلى أن يخبرني أي مستخدم إن كنت قد لعبت جيدًا أم لا". 

  • لعب الشطرنج

    لم يكن كثيرون يتوقعون تأثيرًا من هذا النوع من كالولو، الذي أصبح عنصرًا أساسيًا منذ العام الماضي:

    "أريد أن أواصل على هذا المنوال، ففقط الملعب يمنحك الشرعية حتى في نظر زملائك. يجب دراسة الخصوم لدفعهم إلى القيام بما ليسوا معتادين على فعله. يجب أن تعرف كيف تستبقهم بخطوتين أو ثلاث، قليلًا كما في الشطرنج. الهدف هو أن أكون الأفضل وليس فقط أن أدافع جيدًا".

    يوفنتوس يدرك مدى أهمية كالولو، وطلب العفو بعد مباراة إنتر لم يكن فقط مسألة مبدأ: من دونه يخسر الكثير.

  • موسم كالولو

    • المباريات: 36
    • الدقائق التي لعبها: 3.192
    • الأهداف: 2
    • التمريرات الحاسمة: 5
دوري أبطال أوروبا
يوفنتوس crest
يوفنتوس
يوفنتوس
جلطة سراي crest
جلطة سراي
جلطة سراي
0