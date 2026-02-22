كاسيميرو سيصبح الذراع الأيمن الجديد لليونيل ميسي؟! إنتر ميامي يستهدف لاعب وسط مانشستر يونايتد المنتهية عقده ليحل محل سيرجيو بوسكيتس

وفقًا لصحيفة The Sun، فإن كاسيميرو يحظى باهتمام إنتر ميامي وأندية برازيلية. وقد أكد أنه سيغادر أولد ترافورد في نهاية الموسم، وتدرس ميامي الآن إمكانية التعاقد معه كلاعب حر. أعلن بوسكيتس اعتزاله العام الماضي، واعتبر نادي MLS المملوك لديفيد بيكهام اللاعب البرازيلي الدولي بديلاً محتملاً.

كما أن نادي ساو باولو، النادي الذي نشأ فيه لاعب خط الوسط الدفاعي، مهتم أيضًا بكاسيميرو ويستعد لتقديم عقد لمدة عامين له، في حين يُقال أيضًا أن هناك إعجابًا به من جانب السعودية. يُنظر إلى نادي النصر، الذي يلعب فيه كريستيانو رونالدو، على أنه خيار محتمل، وسيكون لديه عدد محدود من المهتمين بضمه، نظرًا لراتبه الضخم الذي يبلغ 375 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.