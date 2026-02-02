(C)GettyImages
صدمة لمخططات كاريك .. برشلونة المتحكم في مصير "المعار" راشفورد وليس مانشستر يونايتد
كاريك يطلب عودة راشفورد
هذا ليس التزامًا بالشراء، ولكنه بند يمكن تطبيقه دون أن يتمكن يونايتد من التدخل. مع أخذ ذلك في الاعتبار، يظل مانشستر يونايتد يراقب الموقف بأمل أكثر منه توقعًا.
وقد زُعم أن كاريك، الذي يشرف على شؤون الفريق الأول في أولد ترافورد حتى نهاية الموسم، يرغب في وجود وجه مألوف إلى جانبه في 2026-27 إذا تم تمهيد الطريق لكليهما للاستمتاع ببداية جديدة في مانشستر.
تقريرصحيفة "تيليغراف" عن رغبة مدرب مانشستر يونايتد الحالي في أن يكون زميله السابق إلى جانبه مرة أخرى، حيث لعب الاثنان معًا في السابق تحت قيادة لويس فان خال - الرجل الذي منح راشفورد فرصة الظهور لأول مرة مع الفريق الأول في عام 2016.
مصير راشفورد بين يدي برشلونة
منذ أن تم إعفاء روبن أموريم من مهامه في مانشستر يونايتد في أوائل عام 2026، كان هناك حديث عن عودة نجم محلي إلى جذوره. كان المدرب البرتغالي هو الذي استبعد راشفورد ووافق على انتقاله على سبيل الإعارة إلى أستون فيلا وبرشلونة.
الآن، بعد رحيله، بدأت مانشستر في احتضان بداية جديدة. حقق كاريك بداية مثمرة في منصبه، حيث حقق ثلاثة انتصارات متتالية على مانشستر سيتي وآرسنال وفولهام.
قد يكون قريبًا في وضع يسمح له بوضع خطط طويلة الأجل في أولد ترافورد، حيث من المقرر أن يعين مانشستر يونايتد مدربًا دائمًا في الصيف. كما سيتم اتخاذ قرارات مهمة بشأن مستقبل راشفورد في ذلك الوقت.
كانت هناك تقارير في إسبانيا تشير إلى أن برشلونة قلق بشأن خطط راشفورد، مع احتمال عودته إلى كرة القدم الإنجليزية. وقد ردت صحيفة موندو ديبورتيفو على هذه الادعاءات.
وأفادت الصحيفة أن البلوجرانا "غير قلقين بشأن مستقبل راشفورد إذا قرروا في النهاية الاحتفاظ بالجناح". وأشارت إلى أن "النادي حصل على أولوية مطلقة على اللاعب في المفاوضات مع مانشستر يونايتد".
الطريقة الوحيدة التي يمكن أن يدخل بها مانشستر يونايتد في مفاوضات
مصير راشفورد بين يدي برشلونة، حيث أن "خيار الشراء بقيمة 30 مليون يورو المنصوص عليه في الاتفاقية له الأسبقية على أي رغبة من النادي الإنجليزي في استعادته". ومع ذلك، لا يزال هناك أمل لمانشستر يونايتد.
يُزعم أن "سيناريو مختلف لن يحدث إلا إذا سعى برشلونة إلى إعادة التفاوض على هذا المبلغ" الذي تم الاتفاق عليه بالفعل لراشفورد. إذا حاولوا التفاوض على هذا المبلغ، فلن تسري شروط الإعارة الأصلية.
إذا قرر نادٍ عانى من مشاكل مالية معروفة للجميع دفع 30 مليون يورو (26 مليون جنيه إسترليني/36 مليون دولار)، فلن يكون لما يريده نادي مانشستر أي أهمية، وسيبقى خارج اللعبة.
موقف راشفورد: نجم إنجلترا يرغب في البقاء في كامب نو
تجنب راشفورد مؤخرًا الخوض في الجدل الدائر حول مستقبله، لكنه أعرب سابقًا عن رغبته في البقاء في كاتالونيا، بدلاً من العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال في ديسمبر 2025: "ما أريده هو البقاء في برشلونة. هذا هو هدفي النهائي، لكنه ليس السبب الذي يجعلني أتدرب بجد وأبذل قصارى جهدي. الهدف هو الفوز. برشلونة نادٍ كبير ورائع، أنشئ للفوز بالألقاب. أنا أستقر جيدًا في النادي والمدينة. منذ لحظة وصولي، شعرت بترحيب كبير.
بالنسبة لي، السبب وراء وجودي هنا هو مساعدة الفريق على الفوز بالبطولات؛ كان الموسم الماضي رائعًا، لكن الحياة تسير بسرعة كبيرة، والأمور تتغير، والهدف هو تكرار تلك النجاحات. أنا مركز تمامًا على ذلك. كل شيء كان رائعًا مع الطاقم الفني وزملائي في الفريق؛ ليس لدي أي شكوى. أنا في المكان والبيئة المثاليين لمواصلة رحلتي كلاعب كرة قدم، لذلك أحاول فقط أن أبذل قصارى جهدي كل يوم وأساعد الفريق على الفوز. سنرى ما سيحدث الصيف المقبل".
راشفورد لديه عقد مع أولد ترافورد حتى عام 2028، لكن يبدو من غير المرجح أن يتم الوفاء بهذا العقد. تحدث مدرب برشلونة هانسي فليك عن رغبته في الاحتفاظ باللاعب البالغ من العمر 28 عامًا بعد الصيف الذي قد يشمل مشاركته مع إنجلترا في كأس العالم.
