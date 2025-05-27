كونستانتينوس كاريتساس.. أوديجارد الصغير "رفض" مانشستر سيتي ويقف على أعتاب المجد اليوناني!

ينتظره مستقبل أكثر إشراقًا..

لسنوات عديدة، بدا أن كونستانتينوس كاريتساس سيختار تمثيل بلجيكا، بلد مولده، على المستوى الدولي. فقد لعب صانع الألعاب الصغير في مختلف فرق الشباب التابعة للمنتخب البلجيكي، ونظراً لأنه قضى حياته كلها داخل حدود هذا البلد، كان من الطبيعي أن نفترض ذلك.

لكن حتى بعد مشاركته مع منتخب بلجيكا تحت 21 عامًا في أكتوبر 2024، غير كاريتساس رأيه وسعى إلى تغيير جنسيته إلى اليونان، بلد والديه. الآن، تبني المنتخب اليوناني فريقًا قويًا مليئًا بنجوم المستقبل الصاعدين للتنافس على الألقاب المستقبلية ، مع لاعبين مثل كريستوس تزوليس الذي تدرب على يد ميروسلاف كلوز، وشارالامبوس "بابيستوتا" كوستولاس، وسحر وسط الملعب كريستوس موزاكيتيس، الذين ظهروا بالفعل في سلسلة NXGN.

إذن، ما الذي يجعل كاريتساس يستحق مكانًا في الجيل الذهبي لليونان؟ ولماذا قرر الانضمام إلى هذا القطار بدلاً من الاستمرار في ركوب القطار البلجيكي؟ GOAL تكشف لك التفاصيل...