كارلو أنشيلوتي، المدير الفني السابق لريال مدريد، على وشك توقيع عقد تمديد مع البرازيل قبل كأس العالم

تؤكد التقارير الواردة من أمريكا الجنوبية أن المدرب البالغ من العمر 66 عامًا توصل إلى اتفاق شفهي مع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم (CBF) لتمديد إقامته حتى بطولة 2030، التي ستقام في إسبانيا والبرتغال والمغرب، على أن تقام مباريات المجموعات في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي. ومن المتوقع أن يتم التوقيع رسميًا على الاتفاق في الأيام المقبلة، مما يعزز الشراكة التي كسرت قوالب تاريخ كرة القدم البرازيلية عندما أصبح أول مدرب أجنبي يتولى المسؤولية منذ 60 عامًا.

وبحسب ما ورد، فإن شروط العقد الجديد تعكس راتبه الحالي المرتفع، الذي يبلغ حوالي 10 ملايين يورو سنويًا، ولكن مع تحسين حوافز الأداء. والأهم من ذلك، أن الاتفاقية تحتفظ بترتيبات العمل المرنة الفريدة التي جذبت أنشيلوتي من سانتياغو برنابيو، مما يسمح للإيطالي بتقسيم وقته بين مقره في ريو دي جانيرو ومنزل عائلته في فانكوفر. كان هذا التنازل حاسماً في إقناع أنشيلوتي بتكريس نهاية مسيرته الرائعة للفريق الفائز بخمس بطولات كأس العالم.