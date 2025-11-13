أعرب كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، عن ثقته الكاملة بأن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، سينجح في تحقيق إنجاز الـ1000 هدف، قبل اعتزاله كرة القدم، مستعيدًا ذكرياته في ريال مدريد، حيث أشاد بمهنية "الدون"، كما قارنه بلوكا مودريتش، كما أن المدرب الإيطالي عكس ثقته في وصول رونالدو للرقم التاريخي بأمنية خاصة.
"يجب ألا ينسى ذلك" .. أنشيلوتي يطالب كريستيانو رونالدو بتحقيق أمنيته بعد تسجيل الـ1000 هدف!
ماذا يتبقى على حلم الألف هدف لرونالدو؟
يعد كريستيانو رونالدو مصدر إلهام للكثيرين حول العالم، ليس بسبب أرقامه المذهلة في الملاعب فقط، بل أيضًا بسبب استمراره حتى بلوغ سن الأربعين، وقدرته على مواصلة مسيرته التهديفية مع النصر والمنتخب البرتغالي رغم سنه الكبيرة والأحاديث المستمرة حول موعد اتخاذ قرار الاعتزال.
أنشيلوتي أعلن عن دعمه لرونالدو من أجل تحقيق الإنجاز التاريخي، بالوصول للهدف رقم 1000 في مسيرته، حيث لا يزال الإيطالي، الذي فاز بالعديد من البطولات خلال فترتين قضاهما في تدريب ريال مدريد، معجبًا باستمرارية النجم السابق للملكي، وأخلاقياته في العمل.
رونالدو وصل إلى 953 هدف - حتى الآن - في مسيرته الكروية، وسجل هدفه رقم 950 في شباك الحزم، خلال منافسات دوري روشن، علمًا بأن "الدون" جدد عقده مع النصر، في الصيف الماضي، حتى 2027، ما يعطيه متسعًا من الوقت لبلوغ الرقم التاريخي.
- AFP
أمنية أنشيلوتي تؤكد ثقته في إنجاز كريستيانو
وفي حديثه مع صحيفة "آس"، قال أنشيلوتي إنه لا يشك في مواصلة رونالدو تألقه حتى في الأربعينيات من عمره، تمامًا مثل لوكا مودريتش، زميله السابق في ريال مدريد، والذي يقدم أيضًا مستويات رائعة مع ميلان.
وأضاف أنشيلوتي "(رونالدو) سيحقق هذا الرقم، أنا متأكد، لا شك أنه سيفعل ذلك. في إيطاليا، سألوني مؤخرًا عن (لوكا) مودريتش ووصوله لسن الأربعين، وأخبرتهم أنه بالطبع سيقدم أداءً جيدًا في ميلان".
واستطرد "لوكا وكريستيانو محترفان، يحبان كرة القدم ويشعران بشغف كبير تجاه تلك الرياضة. سيحققان كل ما يريدانه دائمًا. رونالدو سيصل بالتأكيد إلى 1000 هدف، ولكن عندما يفعل ذلك، يجب ألا ينسى دعوتي إلى الاحتفال بهذا الرقم القياسي المذهل".
ويأتي إعجاب أنشيلوتي الكبير برونالدو، من سنوات النجاح المشتركة بينهما في ريال مدريد، حينما فازا معًا بدوري أبطال أوروبا 2014، وغالبًا ما ينسب المدرب الإيطالي، الفضل إلى احترافية رونالدو وطموحه الدؤوب، كمفتاح لتميزه المستمر في الملاعب.
واستمر الاحترام المتبادل بين الطرفين إلى ما بعد ريال مدريد، في الوقت الذي انتقل فيه أنشيلوتي لقيادة منتخب البرازيل نحو كأس العالم 2026، كلاهما يحمل هدفًا جديدًا، بأن يسعى كارلو لاستعادة مجد البرازيل في المونديال، بينما يطمح رونالدو لترسيخ مكانته كأكثر لاعب إحرازًا للأهداف في كرة القدم، في ظل سباقه "المحتمل" مع ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي ومنتخب الأرجنتين، من أجل الوصول إلى الألف هدف.
أسطورة البرتغال: كأس العالم 2026 ستكون الأخيرة لي
وصرح كريستيانو رونالدو، الذي سجل 143 هدف دولي مع البرتغال، بأن كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ستكون البطولة الأخيرة التي تشهد مشاركته على الساحة العالمية، كونه سيصبح في الـ41 من عمره.
وتحدث قائد النصر عن موعد اعتزاله، في حديثه لشبكة CNN، "لنكن صادقين، عندما أقول قريبًا، فهذا يعني على الأرجح عامًا أو اثنين. سأظل في الملاعب لفترة أطول قليلًا"، هذا الجدول الزمني يضع توقيت اعتزاله "المتوقع" في أواخر عام 2026 أو أوائل 2027، ما يتوافق تمامًا مع توقعات وصوله إلى الـ1000 هدف.
ولا يزال رونالدو يواصل ماكينته التهديفية مع النصر هذا الموسم، بعدما سجل 10 أهداف في 11 مباراة في دوري روشن والسوبر السعودي، فيما بات على بعد هدف من معادلة صدارة زميله جواو فيليكس، لسباق هدافي الدوري الذي يسعى كريستيانو للفوز به للموسم الثالث على التوالي.
- AFP
المجد ينتظر "الفصل الأخير" في مسيرة كريستيانو
ومن المنتظر أن يحدد العامان المُقبلان، الكثير في مسيرة رونالدو من أجل تخليد مكانه في عالم كرة القدم، حيث لا يزال يأمل في الفوز بأولى بطولة رسمية مع النصر، محليًا وقاريًا، كما يتطلع للمشاركة في كأس العالم 2026 مع منتخب البرتغال، ما يجعل التتويج بالمونديال بمثابة واحدة من أكثر النهايات إثارة في تاريخ اللعبة.
في غضون ذلك، بدأ كارلو أنشيلوتي مهمته التدريبية مع البرازيل، حيث تم تكليفه بإعادة منتخب "السليساو" إلى قمة كرة القدم العالمية، وبينما يتطلع كلا الأسطورتين لتحقيق إنجازاتهما، قد تتقاطع مساراتهما مرة أخرى في أكبر ساحة للكرة العالمية، في مونديال 2026.
إذا وصل رونالدو بالفعل إلى كتابة أسطورة الـ1000 هدف، كما يؤكد أنشيلوتي، فمن المؤكد أن الاحتفال لن يكتمل دون وجود "المايسترو" الإيطالي إلى جانبه، حيث يطالب هو أيضًا بدعوة لحضور الاحتفال.