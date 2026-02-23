Getty
"كارثة" نيمار! نجم البرازيل يتعثر مع خروج سانتوس من بطولة كامبيوناتو باوليستا، ليصبح حلم كأس العالم معلقا بخيط رفيع
نيمار يتعافى من جراحة في الركبة في سانتوس
فاز نيمار بآخر مباراة من أصل 128 مباراة دولية خاضها في خريف عام 2023. وقد تعرض في تلك المرحلة لإصابة في أربطة الركبة، مما أدى إلى غيابه عن الملاعب لمدة 12 شهراً. وفي النهاية، تم فسخ عقده مع نادي الهلال السعودي الذي يلعب في الدوري السعودي للمحترفين، مما أتاح لهذا اللاعب الغامض العودة إلى جذوره.
لعب نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق وهو يعاني من الألم في أواخر عام 2025، حيث ساعد في إبعاد سانتوس عن خطر الهبوط. خضع لعملية جراحية في ديسمبر وقضى الشهرين الماضيين في العمل على استعادة لياقته البدنية الكاملة.
نيمار عانى من وقت عصيب في هزيمة ربع النهائي
في ثاني مباراة تنافسية له في عام 2026، لم يتمكن نيمار من منع سانتوس من الخروج من بطولة كامبيوناتو باوليستا. هزيمة دراماتيكية أمام نوفوريزونتينو في ربع النهائي أنهت تلك الحملة بشكل مفاجئ.
ووصفت الصحافة الإسبانية، من خلال صحيفة AS، هذه النكسة بأنها "كارثة نيمار". وواصلت الصحيفة تقريرها قائلة: "لم يتألق البرازيلي ولم يتمكن من مساعدة سانتوس في التأهل. نكسة أخرى للاعب، الذي يفقد فرصة الفوز بلقب كان من الممكن أن يقربه من كأس العالم مع البرازيل".
لعب نيمار 90 دقيقة كاملة ضد نوفوريزونتينو، لكنه عانى من أجل تقديم مساهمة إيجابية. تم إبعاده عن المباراة لفترات طويلة وكان مسؤولاً جزئياً عن استقبال الهدف الأول قبل نهاية الشوط الأول، حيث أشارت ESPN إلى أن اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً ارتكب "خطأ سخيفاً" أدى في النهاية إلى تسجيل رومولو في شباك خالية.
نيمار يحظى بدعم مدربه ويُرشح للانضمام إلى منتخب البرازيل في كأس العالم
سارع مدرب سانتوس خوان بابلو فوجفودا إلى الدفاع عن لاعبه الشهير رقم 10 بعد المباراة، حيث قال للصحفيين: "نيمار في حالة بدنية جيدة جداً. إنه يكمل جميع الحصص التدريبية، وقد لعب اليوم أول 90 دقيقة له هذا العام. بصراحة، لدي ثقة كبيرة به.
"ستتحسن لعبته مع كل مباراة. لدي ثقة كبيرة به، كما هو الحال مع كل لاعب في الفريق. لكنه سيحفز اللاعبين الآخرين وسيضغط على نفسه لتحقيق الأهداف التي حددها، سواء في سانتوس أو مع المنتخب الوطني".
لا يزال نيمار يحظى بالدعم للانضمام إلى تشكيلة البرازيل في كأس العالم، بفضل مهاراته الرائعة التي تمكنه من اختراق أي دفاع. وقال زميله كليبرسون لـ GOAL مؤخرًا: "أريد حقًا أن أرى نيمار في كأس العالم. من حيث اللياقة البدنية، فهو متأخر عن الجميع الآن - بسبب الإصابات، ولأنه لم يلعب كثيرًا في العام الماضي.
"بمجرد أن يبدأ هذا الشاب في استعادة لياقته البدنية، سيكون بإمكانه تقديم مساعدة كبيرة بفضل موهبته. لن يشارك في كأس العالم وهو في كامل لياقته البدنية، ولكن عندما تبدأ البطولة، خاصة في ظل الوضع الحالي، سيكون بإمكانه تقديم أداء جيد لأنه أكثر اللاعبين موهبة في البرازيل. هناك لاعبون آخرون في مستوى جيد، ولكن لا أحد يستطيع أن يفعل ما يستطيع هذا الشاب أن يفعله.
"يحتاج إلى الوصول إلى مستوى جيد من اللياقة البدنية، واللعب لفترات طويلة والبقاء على أرض الملعب. عندما أنظر إلى جميع اللاعبين البرازيليين، لا أجد أحداً مثله. حسناً، يمكننا التحدث عن فيني جونيور أو رافينها أو إستيفاو، ولكن الأشياء التي يستطيع نيمار القيام بها بالكرة تجعل من الصعب مراقبة تحركاته. نيمار هو أقرب لاعب رأيته إلى رونالدينيو".
التقاعد أم الانضمام إلى ميسي في الدوري الأمريكي لكرة القدم: ماذا يخبئ المستقبل لنيمار؟
ألمح نيمار إلى أنه قد يتقاعد في نهاية العام الحالي، عندما ينتهي عقده الحالي، حيث بدأت مشاكل الإصابة تؤثر عليه. ومع ذلك، فقد تمت مناقشة انتقاله للانضمام إلى زميله السابق في برشلونة ليونيل ميسي في دوري MLS في إنتر ميامي، مما قد يطيل مسيرته لمدة 12 شهراً على الأقل. سيعود سانتوس إلى الملاعب يوم الخميس عندما يستضيف فاسكو دا جاما.
