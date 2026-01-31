خوفًا من كارثة جوية .. آرسنال يضع نفسه تحت الضغط في صراع البريميرليج قبل مواجهة ليدز

يُعرف مطار ليدز برادفورد بأنه وجهة صعبة في الظروف السيئة بسبب موقعه المكشوف والمرتفع، وأفادت المصادر أن المخاوف بشأن الرؤية دفعت إلى اتخاذ هذا القرار.

ونتيجة لذلك، سافر ميكيل أرتيتا وفريقه بالحافلة عبر الطريق السريع M1، متعاملين مع التأخيرات المعتادة في حركة المرور، بدلاً من السفر في رحلة جوية قصيرة داخلية.

تأتي هذه الاضطرابات في وقت يسعى فيه آرسنال إلى استقرار أدائه في الدوري. أدت الهزيمة في نهاية الأسبوع الماضي إلى تقلص صدارته في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى أربع نقاط بعد فوز كل من مانشستر سيتي وأستون فيلا.