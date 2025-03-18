لا يغرنك الزمان .. فعيش كابوس الهلال في كأس العالم للأندية 2025 ليس بهين!

ثلاثة أشهر فقط تفصلنا عن بداية تجربة الهلال الجديد في الحديث العالمي..

"نخشى فضيحة بطل السعودية" .. عبارة بكافة معانيها أصبحت تؤرق الإعلام السعودي، والمنتمين للهلال خاصةً، وبلا شك تفعل كذلك بمسؤولي الكرة في المملكة بشكل عام.

هذا هو الوضع قبل ثلاثة أشهر فقط من انطلاق مشوار الزعيم في كأس العالم للأندية أمريكا 2025، تلك النسخة التي تشهد تغيرات هائلة في شكل المنافسة لأول مرة.

المونديال سيقام لأول مرة بمشاركة 32 فريقًا، وبحكم أن الهلال بطلًا لدوري أبطال آسيا 2021، فمنتظر ظهوره في النسخة المنتظرة، ضمن المجموعة الثامنة والأخيرة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

البداية ستكون بمواجهة ريال مدريد في 18 من يونيو المقبل، ثم ريد بول سالزبورج في يوم 23، وختام دور المجموعات بمواجهة باتشوكا في 27 من الشهر ذاته.

لكن قبل هذا الحدث .. ماذا عن حالة الهلاليين التي بدأنا بها حديثنا؟!