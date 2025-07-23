هؤلاء الأقرب للزعيم..

يسعى الهلال السعودي لتعزيز صفوفه بصفقة هجومية كبرى في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا لمنافسات الموسم المقبل.

ورغم الأداء القوي المميز للزعيم في كأس العالم للأندية، حيث حقق انتصارًا تاريخيًا على مانشستر سيتي في ثمن النهائي، إلا أن الإصابات التي ضربت الخط الأمامي للفريق، كانت بمثابة جرس إنذار.

وارتبط الهلال بأكثر من لاعب هجومي مميز، خلال الميركاتو الحالي، لكن من المؤكد أن المدرب سيموني إنزاجي لم يحسم قراره بعد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويستعرض "جول" في التقرير التالي، أبرز الحلول "المنطقية" لتدعيم هجوم الهلال في الصيف الجاري: