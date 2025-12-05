كأس العرب 2025 | اتُهم بالتعالي بسبب تصريحه المثيرة للجدل .. مدرب مصر يعتذر إلى الكويت: هذا كان قصدي!

لا تزال المؤتمرات الصحفية في بطولة كأس العرب "فيفا قطر 2025"، تحمل وقائع جديدة مثيرة للجدل، بعدما كان بطل الحلقة الجديدة، هو حلمي طولان، المدير الفني لمنتخب مصر، وحديثه عن مواجهة الجولة الأولى، التي فجرت غضبًا في الكويت، فماذا حدث؟
اتهام حلمي طولان بـ"التعالي" بسبب تصريحه عن الكويت
وأثار حلمي طولان جدلًا، خلال تصريحه في المؤتمر الصحفي عقب مباراة الجولة الأولى، حيث قال إن منتخب مصر كان يستطيع تسجيل 5 أهداف في مرمى الكويت، بالشوط الأول، ومثلها في الشوط الثاني، ولكن إذا لم يسجل فسيتم معاقبته.
وتعادلت مصر والكويت بنتيجة (1-1)، في الجولة الأولى، حيث تقدم الأزرق بهدف فهد الهاجري في الدقيقة 64، بينما وقّع محمد مجدي أفشة على هدف التعادل للفراعنة من ركلة جزاء، بالدقيقة 87، في مباراة شهدت ركلة جزاء أهدرها عمرو السولية للمصريين في الشوط الأول.
التصريح الذي أدلى به حلمي طولان، أثار غضبًا كويتيًا، حيث تم اتهامه بـ"التعالي"، ووصفه وكأنه يتحدث عن كرة يد، وليست كرة قدم، خاصة وأن المنتخب الكويتي أجبر نظيره المصري على التسجيل في وقت متأخر، وخروجه محتفلًا بنقطة التعادل.
لا أقصد الإساءة
واستغل حلمي طولان، المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة الإمارات، في الجولة الثانية، من أجل تقديم اعتذار إلى الشعب الكويتي، بقوله "كلنا إخوة وعرب".
وقال طولان "أنا لا أقصد الإساءة مطلقًا إلى الكويت الشقيقة، وإنما تحدثت وفق إحصائيات وحجم وصول كبير لمرمى الكويت، وأيضًا كان من الممكن أن نتلقى خسارة في النهاية، بـ"هجمة" أخيرة للكويت".
وأوضح "تحدثت عن عدد الفرص والاستحواذ الذي كان في صالح المنتخب المصري، لقد كان الاستحواذ لنا بنسبة 75% في الشوط الأول، وعدد الفرص الضائعة في المباراة عامة "31"، وهذا كبير للغاية".
إصابة نجم الفراعنة
وتطرق حلمي طولان للحديث بشأن إصابة كريم فؤاد، ظهير المنتخب المصري، والتي وصفها بأنها "خسارة كبيرة" للفراعنة، مضيفًا أن التسرع كان السبب في عدم تسجيل الفرص التي سنحت لهم، فيما تحدث مع اللاعبين وطالبهم بالهدوء والروية في هذا الشأن.
ونوّه طولان بأنه درس المنتخب الإماراتي جيدًا، والذي يمتلك عناصر مميزة، وتمتاز بالسرعة، وخاصة رباعي الهجوم، كما أنهم قادرون على المراوغة بشكل جيد.
أزمات المؤتمرات الصحفية .. عرض مستمر!
وسجل حلمي طولان موقفًا جدليًا جديدًا في المؤتمرات الصحفية، بعد أزمة نواف العقيدي، حارس مرمى المنتخب السعودي، في مؤتمر مباراة عمان بالجولة الأولى.
العقيدي انفعل على صحفي عماني لم يذكر اسمه أثناء توجيه السؤال إليه، فضلًا عن سؤاله بشأن عدم تحقيق المنتخب السعودي لأي بطولات، رغم المليارات التي يتم إنفاقها على كرة القدم في المملكة.
وردّ نواف العقيدي بذكر اسمه في البداية، ثم قال "نحن ندعم قيادتنا في ملف التطور السعودي في الدوري، نحن نضخ المليارات بالفعل، هي ملياراتنا ونضخها أينما نريد، نحن هدفنا التطور ومواكبة العالم، ولذا نقوم بهذا الأمر".
وأضاف العقيدي "المنتخب السعودي دائمًا ما كان كعبه عالٍ على عمان، نحن كنا في كأس العالم، وسنشارك في النسخة المُقبلة، وسنظهر بصورة جيدة في البطولة، وغدًا سترون جميعًا مدى تطور وقوة المنتخب السعودي. مثلما قلت، نحن نتطور وفي كل المجالات وسعداء وفخورون بهذا الأمر".
العقيدي يتراجع
وعقب فوز المنتخب السعودي على نظيره العماني بنتيجة (2-1)، تلقى نواف العقيدي سؤالًا بشأن انفعاله على الصحفي العماني عبد الله المسروري في المؤتمر الصحفي قبل المباراة.
وعلق حارس المنتخب السعودي برسالة تحمل اعتذارًا، بقوله "أعمل عمان حبايبنا، ويبقون حبايبنا، ما حدث كلها أشياء تحدث وهم على رأسي دائمًا".