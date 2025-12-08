كشف سر الفوز عليهما .. مدرب السعودية السابق يحذر الأخضر من "أسلحة" سوريا وفلسطين!

شهدت المجموعة الأولى في كأس العرب تأهلًا تاريخيًا لمنتخبي قطر وسوريا إلى ربع النهائي، فيما ودّع منتخبا تونس وقطر "المضيف"، البطولة من الباب الخلفي.

وكان منتخب تونس قد حقق فوزًا عريضًا على قطر بنتيجة (3-0)، في الجولة الأخيرة، إلا أنها لم تشفع في تأهله، بعد تعادل سوريا وفلسطين "سلبيًا"، والذي ضمن لهما التأهل معًا إلى ربع النهائي على حساب نسور قرطاج.

وحقق منتخب فلسطين، إنجازًا تاريخيًا، بالتأهل لأول مرة في ربع نهائي كأس العرب، فضلًا عن صدارة المجموعة، بعدما حصد "5" نقاط، ليتفوق بفارق الأهداف عن سوريا "الوصيف"، فيما بقي رصيد تونس عند 4 نقاط، ليحل ثالثًا ويودع البطولة، برفقة قطر، المتذيلة بنقطة واحدة.

فلسطين كانت قد هزمت قطر بهدف نظيف وتعادلت مع تونس بهدفين لكل فريق بعدما كانت متأخرة 2-0، فيما حقق السوريون انتصارًا لافتًا على تونس بهدف نظيف واحد قبل أن يتعادلوا سلبيًا مع أصحاب الملعب، ولذا كان تعادل المنتخبين معًا في الجولة الثالثة يصعد بهما لدور الـ8 فيما أي نتيجة أخرى قد تُطيح بأحدهما.