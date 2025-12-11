انتقد طولان فردّ عليه بـ"نحس" رينارد .. جدال كوميدي حول مشوار مصر والسعودية في كأس العرب!

لا تزال كأس العرب "فيفا قطر 2025"، تلقي بظلالها على أحداث كوميدية نشاهدها عبر البرامج التحليلية، في ظل "المناكفات" الكوميدية بين نجوم الكرة الذين يمثلون البلدان المشاركة في البطولة.

وتحددت معالم المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي، فيما كانت الخسارة الثقيلة التي تلقاها منتخب مصر أمام الأردن، والتي أقصته من البطولة، العنوان الرئيس لدى الأوساط الكروية "العربية"، كأحد أبرز أحداث الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

المنتخب السعودي نال نصيبه أيضًا من الجدل، بعد هزيمته أمام المغرب، إلا أنها كانت أقل حدّة، بعد ضمان الأخضر ذهابه إلى دور الثمانية.