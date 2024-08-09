كأس العالم 2034 FIFA لكرة القدم: استعراض "خطة المملكة العربیة السعودیة الطموحة والمبتكرة" لاستضافة أكبر عُرس كروي بعد 10 سنوات

أعلنت المملكة العربیة السعودیة، التي تعیش واحدة من أسرع قصص النمو وأكثرھا تطورًا في عالم كرة القدم، عن تقدیم ملف ترشحھا المثیر والطموح لاستضافة كأس العالم 2034 FIFA، حیث تھدف إلى استضافة أول نسخة من كأس العالم تضم 48 منتخبًا ویتم تنظیمھا في دولة واحدة.

وسیُقام كأس العالم 2026 FIFA في الولایات المتحدة الأمریكیة والمكسیك وكندا، بینما من المقرر أن تجوب بطولة 2030 العالم، حیث تتقاسم المغرب وإسبانیا والبرتغال مھام الاستضافة، وفي الوقت ذات، ستُلعب المباریات أیضًا في الأرجنتین وباراغواي وأوروغواي، وتھدف المملكة العربیة السعودیة إلى الفوز باستضافة بطولة 2034 وقد وضعت "خطة طموحة ومبتكرة".

وفیما یلي یستعرض Goal خطة المملكة المبتكرة لإعادة استضافة كأس العالم مجددًا في الشرق الأوسط.