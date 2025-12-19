تُقام حاليًا النسخة الرابعة على التوالي من بطولة كأس السوبر الإيطالي في السعودية، ولكنها لن تكون الأخيرة، وفي نفس الوقت النسخة المقبلة لن تُقام في المملكة!
رغم عقد الـ6 سنوات .. النسخة القادمة من كأس السوبر الإيطالي لن يُقام في السعودية!
- AFP
السوبر الإيطالي والسعودية
وكانت رابطة الدوري الإيطالي قد توصلت إلى اتفاق مع السعودية عام 2023، يقضي بإقامة أربعة من النسخ المقبلة لكأس السوبر الإيطالي في السعودية، أي حتى عام 2027.
يأتي ذلك بعد أن استضافت المملكة نسختين من قبلفي المملكة العربية السعودية، وهما 2018 والتي توج بها يوفنتوس و2019 التي حصل عليها لاتسيو وقتها.
وبعدها أقيمت نسختين 2020 و 2021 في إيطاليا بسبب جائحة كورونا، وعادت مجددًا إلى السعودية منذ نسخة 2022 وحتى النسخة الحالية للمملكة العربية السعودية.
النسخة المقبلة لن تُقام في السعودية
وكشف موقع FcInterNews عن أن النسخة القادمة من كأس السوبر الإيطالي لن تُقام في السعودية، والمقرر لها في 2026، على أن تعود مرة أخرى عام 2027، وفقًا للعقد الحالي للبطولة.
وأضاف الموقع أن المنظمين يرغبون في الاستثمار في بطولة كأس السوبر الإيطالي، خاصة في ظل استعداد السعودية لاستضافة كأس العالم 2034.
وبالنسبة للنسخة القادمة من البطولة، فإن الأمور ما زالت مفتوحة، وتشير بعض التقارير إلى احتمال إقامة البطولة في كندا أو الولايات المتحدة، لكن النقاش لا يزال مفتوحًا تمامًا ولا يُستبعد ظهور مواقع جديدة وغير تقليدية لاستضافة هذا الحدث.
نابولي يتأهل لنهائي النسخة الحالية
تأهل نابولي إلى نهائي كأس السوبر الإيطالي بعد فوزه على ميلان بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الخميس ضمن منافسات نصف نهائي البطولة على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض.
وسجل دافيد نيريس الهدف الأول لنابولي في الدقيقة 39، قبل أن يضيف راسموس هويلوند الهدف الثاني في الدقيقة 63، مؤكدًا تفوق فريقه وسيطرته على مجريات اللقاء. وشهدت المباراة أداءً مثيرًا بين الفريقين، حيث نجح نابولي في استغلال الفرص التي أتيحت له بحنكة عالية ليحسم التأهل عن جدارة.
ويحتل نابولي حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 31 نقطة، خلف المتصدر إنتر بـ33 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن ميلان الوصيف برصيد 32 نقطة.
ويأمل الفريق بقيادة مدربه أنطونيو كونتي في استعادة لقب كأس السوبر الإيطالي، الذي سبق له التتويج به مرتين في نسختي 1990 و2014.
قائمة التوجين بالسوبر الإيطالي
يظل نادي يوفنتوس هو النادي الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر الإيطالي على مدار تاريخ البطولة، بعدما رفع الكأس 9 مرات، ليعزز مكانته كأحد أعمدة الكرة الإيطالية ويمثل نموذجًا للهيمنة المحلية على مدار السنوات الماضية. ويعكس هذا الرقم حجم الاستقرار الفني والإداري للنادي، بالإضافة إلى جودة اللاعبين والنجوم الذين مروا على صفوفه عبر العقود.
ويأتي بعده ميلان في المركز الثاني برصيد 8 بطولات، حيث نجح الفريق اللومباردي في فرض نفسه كقوة دائمة في المنافسات المحلية، مستفيدًا من خبرات لاعبيه وتاريخ النادي العريق الذي يمتد لعشرات السنوات. ويبرز ميلان في سجل السوبر الإيطالي كمنافس دائم، وغالبًا ما يشكل مفاجأة لأي فريق يواجهه في هذا النوع من المباريات النهائية.
أما المركز الثالث، فيحتله إنتر بنفس رصيد ميلان من حيث عدد التتويجات، ليؤكد على التوازن الكلاسيكي بين قطبي مدينة ميلانو في تاريخ البطولة. ويبرز إنتر كأحد الأندية القليلة القادرة على الجمع بين الأداء المميز على مستوى الدوري والكأس، وتحقيق النجاحات المتكررة في السوبر الإيطالي.
ويحل لاتسيو في المركز الرابع برصيد 5 ألقاب، ليؤكد النادي الروماني قدرته على منافسة الكبار في المواسم الحاسمة، مستفيدًا من خبرة لاعبيه وتنظيمه الفني، فيما يأتي نادي روما في المركز الخامس برصيد نسختين، متساويًا مع نابولي، الذي نجح في تحقيق إنجازاته على مدار النسخ الأخيرة، مؤكدًا صعوده كقوة صاعدة في كرة القدم الإيطالية الحديثة.
