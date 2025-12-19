رغم عقد الـ6 سنوات .. النسخة القادمة من كأس السوبر الإيطالي لن يُقام في السعودية!

وكانت رابطة الدوري الإيطالي قد توصلت إلى اتفاق مع السعودية عام 2023، يقضي بإقامة أربعة من النسخ المقبلة لكأس السوبر الإيطالي في السعودية، أي حتى عام 2027.

يأتي ذلك بعد أن استضافت المملكة نسختين من قبلفي المملكة العربية السعودية، وهما 2018 والتي توج بها يوفنتوس و2019 التي حصل عليها لاتسيو وقتها.

وبعدها أقيمت نسختين 2020 و 2021 في إيطاليا بسبب جائحة كورونا، وعادت مجددًا إلى السعودية منذ نسخة 2022 وحتى النسخة الحالية للمملكة العربية السعودية.

