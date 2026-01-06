Hansi Flick high line Barcelona GFXGOAL
أحمد فرهود

بين سوبر 2025 و26 .. برشلونة يصل السعودية مع "سبايدر مان وبدون صرخات لابورتا المشينة" لكن احذروا!

برشلونة يعود إلى السعودية للدفاع عن لقبه في السوبر الإسباني..

"الأرض واحدة والظروف مختلفة"!.. هكذا يُمكن أن نطلق على استعدادات فريق برشلونة الأول لكرة القدم، لخوض منافسات كأس السوبر الإسباني 2025-2026؛ التي تستضيفها المملكة العربية السعودية على أراضيها، وتُنقل عبر "تطبيق ثمانية" بشكلٍ مجاني.

السوبر الإسباني مجانًا وحصريًا على تطبيق ثمانية الناقل الحصري لدوري روشن السعودي

ويدخل برشلونة النسخة الحالية من بطولة السوبر؛ على أمل الدفاع عن لقبه، الذي حققه في الموسم الرياضي الماضي 2024-2025.

برشلونة حقق لقب النسخة الماضية من السوبر، على الأراضي السعودية أيضًا؛ وذلك بعد الفوز (2-0) على أتلتيك بيلباو في المربع الذهبي، ثم اكتساح غريمه ريال مدريد (5-2) في المباراة النهائية.

والآن.. سيكون على العملاق الكتالوني أن يواجه بيلباو مجددًا، مساء غدٍ الأربعاء، في نصف نهائي كأس السوبر 2025-2026؛ على أن يلتقي الفائز منهما مع المُتأهل من قمة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، المقررة يوم الخميس القادم.

ومن سوبر 2024-2025 إلى النسخة الحالية؛ سنُشاهد بعض الاختلافات الجوهرية في ظروف نادي برشلونة، يُمكن رصدها في السطور التالية..

  • RCD Espanyol de Barcelona v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    سوبر 2026.. برشلونة يصل إلى السعودية بصحبة "سبايدر مان" الجديد

    في كأس السوبر الإسباني 2024-2025؛ شارك فريق برشلونة الأول لكرة القدم وسط أزمة كبيرة للغاية، في مركز حراسة المرمى.

    هذه الأزمة تمثّلت في إصابة الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن؛ مع الاعتماد على البولندي العائد من "الاعتزال" وقتها فويتشيك شتشيسني، والإسباني صاحب المستوى المتذبذب إينياكي بينيا.

    لكن الآن.. سيُشارك العملاق الكتالوني في كأس السوبر 2025-2026؛ وهو مرتاح تمامًا في مركز حراسة المرمى، بوجود الإسباني الشاب جوان جارسيا.

    جارسيا الذي انضم إلى برشلونة صيف 2025، قادمًا من "الجار" إسبانيول؛ يُقدّم مستويات خيالية مع العملاق الكتالوني، في الموسم الرياضي الحالي.

    آخر المباريات التي تألق فيها هذا الحارس الشاب؛ كانت ضد فريقه السابق إسبانيول مساء يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة الدوري الإسباني 2025-2026.

    وتصدى جارسيا لـ6 أهداف محققه في هذه المباراة؛ ليقود برشلونة للفوز (2-0) على إسبانيول، مع إطلاق لقب "سبايدر مان" عليه.

    لذلك.. لن يكون هُناك ما يشغل ذهن الألماني هانزي فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، فيما يتعلق بمركز حراسة المرمى، في النسخة الحالية من بطولة كأس السوبر؛ التي تستضيفها المملكة العربية السعودية على أراضيها، وتُنقل عبر "تطبيق ثمانية" بشكلٍ مجاني.

     مجاناً وحصرياً عبر تطبيق ثمانيةحمل التطبيق!

    • إعلان
  • FBL-SPAIN-BARCELONA-LAPORTAAFP

    رئيس برشلونة.. لا لتكرار تصرفات جوان لابورتا "المشينة" في السوبر!

    أيضًا.. من المقرر أن يخوض فريق برشلونة الأول لكرة القدم، منافسات كأس السوبر الإسباني 2025-2026؛ بدون مشاكل "قانونية" مُتعلقة بتسجيل لاعبيه، مثلما حدث في النسخة الماضية.

    نعم.. برشلونة شارك في نسخة العام الماضي من بطولة السوبر الإسباني؛ وهو في نزاع قانوني مع الرابطة المحترفة، بشأن تسجيل ثنائي الفريق الأول - وقتها - داني أولمو وباو فيكتور.

    النزاع كان أساسه أن برشلونة، قام بتسجيل أولمو وفيكتور مؤقتًا، في بداية موسم 2024-2025؛ ولمدة 6 أشهر فقط، حتى الميركاتو الشتوي.

    ووقتها.. كان يجب على برشلونة توفير مساحة في "اللعب المالي النظيف"؛ من أجل إعادة تسجيل أولمو وفيكتور مرة أخرى، في قائمته.

    ورفضت الرابطة الإسبانية إعادة تسجيل الثنائي، بعد نهاية المهلة المحددة دون توفير مساحة في "اللعب المالي النظيف"؛ ليقوم نادي برشلونة باستغلال ثغرة قانونية، وتصعيد الأمر إلى المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا.

    وبالفعل.. أصدر المجلس الأعلى للرياضة قبل لحظات من مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2024-2025؛ قرارًا بالموافقة على إعادة تسجيل أولمو وفيكتور، مؤقتًا.

    هُنا.. صرخ لابورتا احتفالًا مع بعض الكلمات والحركات "المشينة"، ضد مسؤولي الرابطة الإسبانية؛ وذلك داخل ملعب "الإنماء" في مدينة جدة، الذي احتضن مباراة برشلونة وبيلباو آنذاك.

    إلا أنه هذه المرة؛ سيكون تركيز جميع نجوم برشلونة داخل أرضية الملعب فقط - دون نزاعات قانونية -، بمن فيهم أولمو نفسه.

    بل أن داني أولمو سيدخل النسخة الحالية من كأس السوبر، وهو في قمة مستواه الفني؛ حيث سجل 4 أهداف في آخر 3 مباريات شارك فيها، ليمنح برشلونة 9 نقاط مهمة في مسابقة الدوري الإسباني.

     مجاناً وحصرياً عبر تطبيق ثمانيةحمل التطبيق!

  • RCD Espanyol de Barcelona v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    رغم تحسن الأرقام.. أزمة دفاعية "تخنق" برشلونة في السوبر

    رغم ما ذكرناه في السطور الماضية؛ ستكون هُناك بعض النقاط السلبية التي يجب على نادي برشلونة الحذر منها، عند المشاركة في النسخة الحالية من بطولة كأس السوبر الإسباني.

    على رأس هذه النقاط السلبية؛ هي الأزمة الدفاعية الكبيرة التي يُعاني منها برشلونة، في الوقت الحالي.

    وبلغة الأرقام.. برشلونة تحسن دفاعيًا مؤخرًا، بالمقارنة مع بداية الموسم الحالي 2025-2026؛ حيث لم يستقبل أي هدف في آخر 4 مباريات، بمختلف المسابقات.

    لكن في الحقيقة أن الأزمة لا تزال قائمة؛ وذلك باستقبال الفريق العديد من الهجمات على مرماه، مثلما حدث في ديربي إسبانيول ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة الدوري الإسباني.

    كذلك.. سنجد أن الألماني هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الأول لكرة القدم، وبسبب النقص العددي الكبير في قلب الدفاع؛ أصبح يعتمد على الظهير الأيسر جيرارد مارتين، في هذا المركز.

    ويعود النقص العددي في خط دفاع برشلونة، خلال الموسم الرياضي الحالي، إلى عديد الأسباب؛ على النحو التالي:

    * أولًا: رحيل الإسباني المخضرم إينيجو مارتينيز إلى نادي النصر، صيف 2025.

    * ثانيًا: تراجع مستوى الأوروجوياني رونالدو أراوخو، ثم ابتعاده عن المباريات بسبب مشاكل نفسية.

    * ثالثًا: إصابة الدنماركي أندريس كريستنسن، وابتعاده عن المباريات لفترة طويلة.

    ومعظم هذه المشاكل الدفاعية لم تكن موجودة في برشلونة؛ عندما خاض النسخة الماضية من بطولة كأس السوبر الإسباني، على الأراضي السعودية أيضًا.

    ولا ننسى أن العملاق الكتالوني سيفتقد واحدًا من أهم لاعبيه، في النسخة الحالية من السوبر؛ وهو متوسط الميدان الشاب بابلو جافي، بسبب الإصابة.

    جافي تألق في النسخة الماضية من كأس السوبر؛ حيث سجل هدفًا وصنع تمريرتين حاسمتين، ما بين المربع الذهبي والمباراة النهائية.

    تمتلك شبكة ثمانية - الناقل الحصري لدوري روشن السعودي - حقوق بث مباريات كأس السوبر الإسباني حصريًا، لذا يمكنك مشاهدة كأس السوبر الإسباني 2025-2026، عبر شاشتها.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • FBL-ESP-LIGA-ESPANYOL-BARCELONAAFP

    على برشلونة الحذر من "الغرور" في كأس السوبر!

    أخيرًا.. سيكون على فريق برشلونة الأول لكرة القدم، أن يلعب كأس السوبر الإسباني 2025-2026؛ بتواضع كبير وبعيدًا عن أي غرور، مثلما فعل في النسخة الماضية على الأراضي السعودية أيضًا.

    بمعنى.. برشلونة عندما دخل النسخة الماضية من كأس السوبر، كان لا يزال في بداية مشروعه مع المدير الفني الألماني هانزي فليك؛ وسط قتال من جميع اللاعبين لإثبات أنفسهم، والعودة إلى منصات التتويج مجددًا.

    أما في النسخة الحالية من بطولة كأس السوبر الإسباني؛ سيدخل العملاق الكتالوني كونه حامل اللقب، بل والمسيطر الأول على كافة الألقاب المحلية مؤخرًا.

    وبالتالي.. الخوف بالنسبة لجمهور برشلونة، أن يدخل الفريق بطولة كأس السوبر على هذا الأساس؛ أي كونه المرشح الأول للقب، ما يجعلهم يتخلون عن التواضع في اللعب.

    ومر برشلونة بهذه الأزمة بالفعل، بداية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بدرجة أن فليك خرج وهاجم لاعبيه بشكلٍ علني، عبر وسائل الإعلام.

    بعدها.. عاد برشلونة لتواضعه مرة أخرى؛ وهو الأمر الذي يجب أن يستمر في مرحلة الحسم من الموسم الحالي، وإلا النتائج ستكون صعبة على الفريق وجماهيره.

السوبر الإسباني
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
أتلتيك بيلباو crest
أتلتيك بيلباو
أتلتيك بيلباو
0