بين سوبر 2025 و26 .. برشلونة يصل السعودية مع "سبايدر مان وبدون صرخات لابورتا المشينة" لكن احذروا!

"الأرض واحدة والظروف مختلفة"!.. هكذا يُمكن أن نطلق على استعدادات فريق برشلونة الأول لكرة القدم، لخوض منافسات كأس السوبر الإسباني 2025-2026؛ التي تستضيفها المملكة العربية السعودية على أراضيها، وتُنقل عبر "تطبيق ثمانية" بشكلٍ مجاني.

السوبر الإسباني مجانًا وحصريًا على تطبيق ثمانية الناقل الحصري لدوري روشن السعودي

ويدخل برشلونة النسخة الحالية من بطولة السوبر؛ على أمل الدفاع عن لقبه، الذي حققه في الموسم الرياضي الماضي 2024-2025.

برشلونة حقق لقب النسخة الماضية من السوبر، على الأراضي السعودية أيضًا؛ وذلك بعد الفوز (2-0) على أتلتيك بيلباو في المربع الذهبي، ثم اكتساح غريمه ريال مدريد (5-2) في المباراة النهائية.

والآن.. سيكون على العملاق الكتالوني أن يواجه بيلباو مجددًا، مساء غدٍ الأربعاء، في نصف نهائي كأس السوبر 2025-2026؛ على أن يلتقي الفائز منهما مع المُتأهل من قمة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، المقررة يوم الخميس القادم.

ومن سوبر 2024-2025 إلى النسخة الحالية؛ سنُشاهد بعض الاختلافات الجوهرية في ظروف نادي برشلونة، يُمكن رصدها في السطور التالية..