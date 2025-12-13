فلامنجو يحرج الأهلي: بأقل مجهود حوّل بيراميدز إلى "شبح" ولويس يحصد الأخضر واليابس في 14 يومًا!

يواصل فيليبي لويس، كتابة الأمجاد مع فلامنجو البرازيلي، والذي قاده للتتويج برابع ألقابه خلال أسبوعين، على أنقاض بيراميدز المصري، ضمن بطولة كأس الإنتركونتينينتال 2025.

على ملعب أحمد بن علي بالدوحة، ظفر بطل كوبا ليبرتادوريس، ببطولة جديدة في الدوحة، حيث أضاف كأس التحدي إلى دولاب خزائنه، بجانب كأس "ديربي الأمريكتين"، بعدما تفوق على بيراميدز، بنتيجة (2-0).

ووقع ليو بيريرا ودانيلو على ثنائية فلامنجو، في الدقيقتين 24 و52، لتنتهي رحلة بطل إفريقيا، ويتأهل رفاق أراسكايتا إلى نهائي كأس الإنتركونتينينتال، ويضرب موعدًا مع باريس سان جيرمان.