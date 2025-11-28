FIFA Arab Cup TrophySC
تعرف على قوائم منتخبات كأس العرب 2025: مصر، المغرب، الجزائر والمنتخب السعودي وكافة الفرق المشاركة في البطولة

أعلنت معظم المنتخبات المشاركة في النسخة الحادية عشرة من بطولة كأس العرب لكرة القدم عن قوائمها النهائية استعدادًا لانطلاق الحدث المرتقب في دولة قطر مطلع الشهر المقبل.

وتبدأ البطولة منافساتها في الأول من ديسمبر 2025 وتستمر حتى الثامن عشر من الشهر نفسه، بمشاركة نخبة المنتخبات العربية التي أنهت تجهيزاتها الفنية والبدنية قبل انطلاق الصافرة الافتتاحية.

وتقام مباريات البطولة على ستة من الملاعب العالمية التي احتضنت منافسات كأس العالم 2022، ما يمنح النسخة الجديدة قيمة تنظيمية مميزة ويضمن تجربة كروية متكاملة للجماهير والمنتخبات على حد سواء.

في السطور التالية نستعرض لكم قوائم المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العرب 2025.

    منتخب قطر

    أعلن جولين لوبيتيجي مدرب منتخب قطر قائمة "العنابي" المشاركة في البطولة والتي جاءت على النحو التالي:-

    حراسة المرمىشهاب الليثي، مشعل برشم، محمود أبو ندى
    خط الدفاعالدفاع طارق سلمان، همام الأمين، لوكاس مينديز، سلطان البريك، يوسف أيمن، الحسين الهاشمي، أيوب محمد، عيسى لاي
    خط الوسطعبدالعزيز حاتم، عاصم مادبو، أحمد فتحي، جاسم جابر، محمد المناعي، محمد وعد
    خط الهجومأحمد علاء، أكرم عفيف، محمد مونتاري، أدميلسون، محمد خالد، خالد علي
    منتخب تونس

    أعلن سامي الطرابلسي مدرب منتخب تونس قائمة "نسور قرطاج" المشاركة في البطولة والتي جاءت على النحو التالي:-

    حراسة المرمىأيمن دحمان، نور الدين فرحاتي
    خط الدفاعمحمد بن علي، علي معلول، محمد أمين بن حميدة، ياسين مرياح، حمزة الجلاصي، مروان الصحراوي، أسامة الحدادي
    خط الوسطفرجاني ساسي، حسام تقا، إسماعيل الغربي، محمد الحاج محمود، شهاب الجبالي، محمد علي بن رمضان
    خط الهجومعمر لعيوني، نعيم سليتي، نسيم دنداني، حازم المستوري، فراس شواط
    منتخب سوريا

    أعلن خوسيه لانا مدرب منتخب سوريا قائمة "نسور قاسيون" المشاركة في البطولة والتي جاءت على النحو التالي:-

    حراسة المرمىإلياس هدايا، شاهر الشاكر، ماكسيم صراف
    خط الدفاعأحمد فقا، ألان أوسي، عبد الله الشامي، عمرو الميداني، خالد كردغلي، عبد الرزاق محمد، زكريا حنان
    خط الوسطسيمون أمين، محمود المواس، محمد الحلّاق، أنس دهان، محمود نايف، إلمار أبراهام، محمد الصلخدي، محمد عنز، حسن دهان، محمود الأسود
    خط الهجومعمر خربين، ياسين سامية، أنطونيو يعقوب
    منتخب فلسطين

    أعلن إيهاب أبو جزر مدرب منتخب فلسطين قائمة "الفدائي" المشاركة في البطولة والتي جاءت على النحو التالي:-

    حراسة المرمىعبد الهادي ياسين، مهدي عاصي، رامي حمادة
    خط الدفاعوجدي نبهان، علي ربيع، ياسر حامد، عميد صوافطة، مصعب البطاط. 
    خط الوسطأحمد طه، مايكل ترمانيني، إميليو سابا، عميد محاجنة، عدي خُروب، حامد حمدان، محمود أبو وردة، حمزة حُسين
    خط الهجومتامر صيام، عدي الدباغ، محمد عبد الله، بدر موسى، خالد النبريص، زيد قنبر، مصطفى زيدان
    المنتخب السعودي

    أعلن هيرفي رينارد مدرب منتخب السعودية قائمة "الأخضر" المشاركة في البطولة والتي جاءت على النحو التالي:-

    حراسة المرمىنواف العقيدي، راغد نجار، عبد الرحمن الصانبي
    خط الدفاععبد الإله العمري، ولید الأحمد، نواف بوشل، محمد سلیمان، جهاد ذكري، حسان تمبكتي، علي مجرشي
    خط الوسطمراد الهوساوي، محمد أبو الشامات، مصعب الجوير، محمد کنو، عبد الله الخيبري، أيمن يحيى، ناصر الدوسري
    خط الهجومسالم الدوسري، عبد الرحمن العبود، عبد الله الحمدان، صالح الشهري، فراس البريكان، صالح أبو الشامات
    منتخب المغرب

    أعلن طارق السكتيوي مدرب منتخب المغرب في البطولة قائمة "أسود الأطلس" المشاركة في البطولة والتي جاءت على النحو التالي:-

    حراسة المرمىصلاح الدين شهاب، مهدي بنعبيد، رشيد غانمي
    خط الدفاعهيثم منعوت، حمزة الموساوي، مروان الوادني، محمد مفيد، أنس باش، محمد بولكسوت، مروان سعدان، سفيان بوفتيني، محمود بنتايك
    خط الوسطأيوب خيري، خالد آيت أورخان، محمد ربيع حريمات، صابر بوغرين، أشرف المهداوي، وليد الكرتي
    خط الهجوميوسف مهري، حمزة الهنوري، عبد الرزاق حمد الله، كريم البركاوي، وليد أزارو، طارق تيسودالي، أسامة طنان، أمين زحزوح، أشرف بن شرقي
    منتخب عمان

    أعلن كارلوس كيروش مدرب منتخب عمان قائمة "سامبا الخليج" المشاركة في البطولة والتي جاءت على النحو التالي:-

    حراسة المرمىإبراهيم المخيني، فايز الرشيدي، بلال البلوشي، إبراهيم الراجي
    خط الدفاعمعتصم الشبخي، سعيد العلوي، عاهد المشايخي، مصعب المعمري، علي البوسعيدي، غانم الجساسي، نذير البوسعيدي
    خط الوسطخالد الرفاعي، يوسف المالكي، أحمد الخميسي، محمود المشيفري، إبراهيم الشكيلي
    خط الهجومالمنذر العلوي، زاهر الأغبري، عبدالله فواز، جميل اليحمدي، حارب السعدي، ناصر الرواحي، صالح البريكي، محمد الغافري، عصام الصبحي، صلاح اليحيائي
    منتخب جزر القمر

    أعلن حمادة جمباي مدرب منتخب جزر القمر قائمة "الجمبيزة" المشاركة في البطولة والتي جاءت على النحو التالي:-

    حراسة المرمىعادل أنزيماتي-أبودو، أحمد فاغيدو، علي نادويم أحمدا
    خط الدفاعكريم سعيد محمد، تميم تاريك، عمر عبد العزيز، يانيس كارّي، إدريس محمد، ناصر حميدو
    خط الوسطمحمد إسماعيل، زينو الدين محمد، ياسين سايندو، أنفان أحمدا مزي، ألفونسي أحمد هاسلان، نسيم أحمد، حاميس مسا، عبد المجيد دجاي
    خط الهجومزايد أمير، قاسم حاجي، إبراهيم يوسوف جودجا، عفان سعيد جمبّا، أيميريك أحمد، حسين زكواني سعيد
    منتخب مصر

    أعلن حلمي طولان مدرب منتخب مصر في البطولة قائمة "الفراعنة" المشاركة في البطولة والتي جاءت على النحو التالي:-

    حراسة المرمىعلي لطفي، محمد عواد، محمد بسام
    خط الدفاعهادي رياض، محمود حمدي الونش، ياسين مرعي، رجب نبيل، أحمد هاني، كريم العراقي، يحيى زكريا، كريم فؤاد
    خط الوسطمحمد النني، عمرو السولية، أكرم توفيق، غنام محمد، محمد مجدي أفشة، إسلام عيسى، مصطفى شلبي، مصطفى سعد، ميدو جابر
    خط الهجوممحمد شريف، حسام حسن، أحمد عاطف قطة
    منتخب الأردن

    أعلن جمال السلامي مدرب منتخب الأردن قائمة "النشامى" المشاركة في البطولة والتي جاءت على النحو التالي:-

    حراسة المرمىيزيد أبو ليلى، نور بني عطية، مالك شلباية
    خط الدفاععبد الله نصيب، سعد الروسان، سليم عبيد، حسام أبو ذهب، علي حجبي، هادي الحوراني، عصام السميري، أدهم القريشي
    خط الوسطرجائي عايد، عامر جاموس، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، محمد أبو حشيش، مهند أبو طه، عودة الفاخوري، أحمد عرسان، محمود مرضي، محمد أبو زريق شرارة
    خط الهجومعلي علوان، يزن النعيمات
    منتخب الإمارات

    أعلن كوزمين أولاريو مدرب منتخب الإمارات قائمة "الأبيض" المشاركة في البطولة والتي جاءت على النحو التالي:-

    حراسة المرمىعلي خصيف، عادل الحوسني، حمد المقبالي
    خط الدفاعلوكاس بيمينتا، ساشا ايفكوفيتش، علاء الدين زهير، كوامي كوايدو، روبن فيليب، خالد الظنحاني، ماركوس ميلوني، ريتشارد أوكونور
    خط الوسطعصام فايز، نيكولاس خيمينيز، يحيى نادر، ماجد راشد، محمد جمعة المنصوري، برونو أوليفيرا، علي صالح، يحيى الغساني
    خط الهجوملوان بيريرا، كايو لوكاس، حارب عبدالله، سلطان عادل
    منتخب الكويت

    أعلن هيليو سوزا مدرب منتخب الكويت قائمة "الأزرق" المشاركة في البطولة والتي جاءت على النحو التالي:-

    حراسة المرمىخالد الرشيدي، سليمان عبد الغفور، سعود الحوشان
    خط الدفاعحسن حمدان، راشد الدوسري، فهد الهاجري، محمد الشريفي، خالد الفضلي، ناصر خضر
    خط الوسطمعاذ الظفيري، سلطان العنزي، أحمد الظفيري، ناصر فالح، فواز العتيبي، عبد الوهاب العوضي، رضا أبو جبارة، عذبي شهاب
    خط الهجوممحمد دحام، عيد الرشيدي، يوسف ماجد، شبيب الخالدي، معاذ العنزي، ويوسف ناصر
    منتخب الجزائر

    أعلن مجيد بوقرة مدرب منتخب الجزائر في البطولة قائمة "محاربي الصحراء" المشاركة في البطولة والتي جاءت على النحو التالي:-

    حراسة المرمىفريد شعال، ريان يسلي، محمد حديد
    خط الدفاعهواري باعوش، نوفل خاسف، محمد عزي، عبد القادر بدران، أيوب غزالة، أشرف عبادة، رضا بن شاعة، محمد حلايمية
    خط الوسطسفيان بن دبكة، فيكتور لكحل، حسام مريزيق، زكريا دراوي
    خط الهجومعادل بولبينة، ياسين بن زية، أمير سعيود، ياسين براهيمي، إسلام سليماني، رفيق قيتاني، رضوان بركان، آدم وناس
    منتخب العراق

    أعلن جراهام أرنولد مدرب منتخب العراق قائمة "أسود الرافدين" المشاركة في البطولة والتي جاءت على النحو التالي:-

    حراسة المرمىجلال حسن، أحمد باسل، فهد طالب
    خط الدفاعميثم جبار، مناف يونس، اكام هاشم، سعد ناطق ، مصطفى سعدون، أحمد حسن مكنزي ، أحمد يحيى
    خط الوسطحسين علي جاسم، أمير صباح، أسامة رشيد ، كرار نبيل ، إبراهيم بإيش، سجاد جاسم، ماركو فرج، حسن عبد الكريم، علي جاسم
    خط الهجومأيمن حسين، مهند علي، عمار محسن، محمد جواد
    منتخب البحرين

    أعلن دراجان تالاييتش مدرب منتخب البحرين قائمة "الأحمر" المشاركة في البطولة والتي جاءت على النحو التالي:-

    حراسة المرمىعمر زايد، محمد الغربلي، إبراهيم لطف الله
    خط الدفاعأمين بنعدي، وليد الحيام، سيد الموسوي، حسين العكر، فينسنت توتشوكو، جاسم الشيخ، أحمد بوغمار، محمد حسن، هزّاع مبارك، عبد الله الخلاصي
    خط الوسطسيد شبر، علي مدن، محمد مرهون، كميل الأسود، عمر عبد الرحمن
    خط الهجومهاشم راضي، إبراهيم الختال، مهدي عبد الجبار، محمد الرميحي، مهدي الحميدان
    منتخب السودان

    أعلن كواسي أبياه مدرب منتخب السودان قائمة "صقور الجديان" المشاركة في البطولة والتي جاءت على النحو التالي:-

    حراسة المرمىمحمد النور، الأندلس محمد، منجد سلمان
    خط الدفاعمحمد سعيد، الطيب عبد الله، مصطفى محمد، ياسر عمر، بخيت نميرا، عوض جادين، أحمد عبد المنعم يوسف، مازن محمد
    خط الوسطأبو عاقلة أحمد، ولي دايين، عمار محمد، صلاح الدين الحسن، محمد شمبالي
    خط الهجومعبد الرزاق طه، ياسر الطيب، محمد يعقوب، جوها أوتينيال روبا، مازن توور، الغزولي محمد، موسى حسين علي