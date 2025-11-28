قوائم منتخبات كأس العرب 2025: مصر، المغرب، الجزائر والمنتخب السعودي وكافة الفرق المشاركة في البطولة

أعلنت معظم المنتخبات المشاركة في النسخة الحادية عشرة من بطولة كأس العرب لكرة القدم عن قوائمها النهائية استعدادًا لانطلاق الحدث المرتقب في دولة قطر مطلع الشهر المقبل.

وتبدأ البطولة منافساتها في الأول من ديسمبر 2025 وتستمر حتى الثامن عشر من الشهر نفسه، بمشاركة نخبة المنتخبات العربية التي أنهت تجهيزاتها الفنية والبدنية قبل انطلاق الصافرة الافتتاحية.

وتقام مباريات البطولة على ستة من الملاعب العالمية التي احتضنت منافسات كأس العالم 2022، ما يمنح النسخة الجديدة قيمة تنظيمية مميزة ويضمن تجربة كروية متكاملة للجماهير والمنتخبات على حد سواء.

في السطور التالية نستعرض لكم قوائم المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العرب 2025.

