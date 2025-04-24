تكريم البرنابيو والظهور الأول لرونالدو .. الكشف عن قمصان ريال مدريد للموسم الجديد

كل ما تحتاج معرفته عن أطقم ريال مدريد الجديدة لموسم 2025-26.

على مر السنين، نادراً ما أخطأت أديداس في تصميم أطقم لوس بلانكوس، وهي مهمة شاقة نظراً للتوقعات الكبيرة التي تحيط بأحد أكثر الأندية شهرة في كرة القدم. في كل موسم، يبقى التحدي هو نفسه: مزج التقاليد مع الابتكار لتقديم مظهر يليق بمكانة ريال مدريد العالمية.

بينما يستمر القميص الأساسي للنادي الملكي في الاعتماد على أساسه الخالد، وقاعدته البيضاء وشعاره وعلامته التجارية السوداء، يتم تحديث عناصر التصميم الدقيقة كل عام. أما الأطقم الخارجية فغالباً ما تكون بمثابة لوحة فنية للتعبير الأكثر جرأة وإبداعاً.

لم يتم الإعلان حتى الآن عن موعد رسمي لإصدار قمصان الفريق في الملعب وخارجه، ولكن يمكن للجماهير أن تتوقع عادةً إطلاق الأطقم في الفترة ما بين مايو ويونيو وأغسطس استعدادًا للموسم الجديد من الدوري الإسباني.

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وقد أعطت الصور التي تم تسريبها في وقت سابق المشجعين نظرة خاطفة على كل من القميصين الأساسي والاحتياطي للموسم 2025-26، مما يعطي لمحة عن كيفية تخطيط أديداس لدمج إرث ريال مدريد العريق مع الذوق الحديث للموسم القادم.

إذن، ما الذي سيرتديه أمثال كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام وتيبو كورتوا عندما يلعبون مع الميرينجي الموسم المقبل؟ يقدم لك GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته.