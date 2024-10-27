قمة إنتر ويوفنتوس بنكهة "آل تورام" الخاصة .. أبرز "الإخوة الأعداء" في عالم كرة القدم!

مواجهات بـ"طعم البيوت!"

قمة كروية خاصة لعشاق الكرة الإيطالية في انتظارنا مساء اليوم الأحد، عندما يستضيف إنتر منافسه يوفنتوس، على استاد سان سيرو، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

النيراتزوري يدخل المباراة محتلًا وصافة جدول الترتيب برصيد 17 نقطة؛ متأخرًا بفارق خمس نقاط عن نابولي "المتصدر" إلا أن الأخير خاض مباراة أكثر، أما كتيبة السيدة العجوز ففي رصيدها 16 نقطة، تحل بهم في المركز الرابع.

لكن بخلاف أهمية تلك المباراة بشكل عام، فهي تحمل أهمية خاصة لـ"آل تورام"، فنحن على موعد مع مواجهة ثنائية من نوع خاص على أرض سان سيرو..

يقود ماركوس تورام - 27 عامًا - أصحاب الأرض في مواجهة شقيقه كيفران تورام - 23 عامًا -، الذي انضم خلال الميركاتو الصيفي الماضي لليوفي، في أول مواجهة بين الشقيقين، لينضما لكتيبة "الأخوة الأعداء".

في السطور التالية نستعرض لكم أبرز السجالات الكروية بين الأشقاء الذين لعبوا لأندية تتنافس فيما بينها وخاضوا مباريات ضد بعضهم البعض..