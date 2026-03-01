في أبريل 2025، كان قد أصيب بتمزق في الرباط الصليبي في تلك الركبة خلال مباراة ربع نهائي الدوري الأوروبي ضد توتنهام. والأمر الأكثر مرارة هو أن تلك الحادثة كانت تعكس بالفعل قابلية الحارس للخطأ. في مباراة الإياب، اصطدم سانتوس وجهاً لوجه مع جيمس ماديسون أثناء خروجه من المرمى، مما تسبب في ركلة جزاء وأصيب هو نفسه بإصابة خطيرة.

تبع ذلك عودة خارقة في يونيو، بعد ثلاثة أشهر فقط من إصابته بتمزق في الرباط الصليبي. لكنه تعرض لانتكاسة جديدة في نهاية يوليو، وغاب عن بداية الموسم، مما دفع نادي آينتراخت إلى التعاقد مع مايكل زيترير من فيردر بريمن قبل نهاية فترة الانتقالات، ليكون منافسًا على مركز الحارس الأساسي.

عندما عاد سانتوس، اضطر زيترير للعودة إلى مقاعد البدلاء، ولكن بعد بضعة أسابيع فقط، أعاده المدرب دينو توبمولر إلى التشكيلة الأساسية، لأن دفاع آينتراخت وسانتوس نفسه أصبحا أقل ثباتًا. بعد ثماني مباريات ومع بداية العام الجديد، أعاد توبمولر ثقته في كاوا سانتوس.

لكن ذلك لم يؤت ثماره في النهاية: فقد استقبل آينتراخت في أول خمس مباريات في الدوري الألماني 2026 ثلاثة أهداف في المتوسط في كل مباراة، واضطر توبمولر إلى الرحيل. لكن لم يتغير شيء بالنسبة لزيتيرر في البداية: فقد أعلن رييرا على الفور أنه من أشد المعجبين بكاوا سانتوس. لكن الآن، يحصل لاعب فيردر بريمن السابق على فرصة جديدة، وإن كان ذلك اضطرارياً.