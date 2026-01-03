Getty
قلق في الأرجنتين قبل كأس العالم.. أوناي إيمري ينصح مارتينيز بارتداء "قفازات ملاكمة"!
مارتينيز في قلب الأزمة
تلقى مارتينيز أوامر من مدربه بالاستيقاظ لمواجهة الواقع القاسي لحراسة المرمى الحديثة في أعقاب هفواته البارزة أمام تشيلسي وآرسنال.
يبذل حارس مرمى أستون فيلا جهداً إضافياً مع مدربي النادي للتحسن في التعامل مع الكرات العالية، وذلك بعد أن أدى تردده في الركنيات إلى استقبال شباك فيلا للهدف الافتتاحي في المباراتين الأخيرتين.
ورغم أن فيلا قاتل للعودة وتحقيق الفوز أمام تشيلسي، إلا أن آرسنال خرج فائزاً بنتيجة 4-1 ليبتعد بفارق ست نقاط عن رجال أوناي إيمري.
- Getty Images Sport
إيمري ينصح حارسه
يعتقد إيمري، أن حراس المرمى لم يعودوا يتلقون نفس الحماية من الحكام كما كان الحال سابقاً، ومازح قائلاً إنهم قد يحتاجون قريباً لأن يكون طولهم أكثر من 7 أقدام للتأقلم.
قال إيمري: "في المستقبل، سنحتاج إلى حراس مرمى بطول مترين و20 سم. ربما نحتاج للحصول على (قفازات) ملاكمة. إنه يعمل مع مدرب حراس المرمى حول كيفية تغير كرة القدم. إنها تتغير في الطريقة التي يفسر بها الحكام هذه المواقف. عادةً، يظهر لنا إيميليانو مارتينيز قوته في تلك المواقف – الركنيات، أو رميات التماس الطويلة".
وأضاف: "عندما يقوم الخصوم بالدفع أو الحجب، يكون الحكام متساهلين نوعاً ما في قرارهم حول كيفية إدارة الأمر. نحن نرى هذا في كل مباراة، وأيضاً عندما نكون نحن في حالة الهجوم. في الكرات الثابتة، يقوم اللاعبون بلمس الحراس، ويدفعون الحراس ولا تُحتسب مخالفة. الأمر أصبح أكثر صعوبة. يوجد لاعبان أو ثلاثة يحجبون الرؤية عن الحارس. هذا هو الحال بالنسبة لجميع حراس المرمى في الآونة الأخيرة، يمكننا أيضاً استخدام تكتيكات كهذه ولكننا بحاجة للتكيف وأن نصبح أفضل في الدفاع في تلك المواقف".
قبل كأس العالم
تأتي هذه المعضلة في توقيت حساس للغاية لمنتخب الأرجنتين، الذي يعول على "الديبو" كركيزة أساسية في حملة الدفاع عن لقبه العالمي في مونديال 2026. فمع وقوع "التانجو" في المجموعة العاشرة رفقة منتخبات الجزائر والنمسا والأردن، قد يفتح تذبذب مستوى مارتينيز في التعامل مع الكرات العالية والالتحامات شهية خصومه لاستغلال هذه الثغرة المستجدة، لا سيما أمام القوة البدنية للمنتخب النمساوي أو مهارات "محاربي الصحراء".
لذا، فإن استعادة مارتينيز لصلابته المعهودة ليست مطلباً لفريقه الإنجليزي فحسب، بل هي ضرورة قصوى لكتيبة ليونيل سكالوني لضمان العبور الآمن من دور المجموعات وتفادي أي مفاجآت قد تعصف بحامل اللقب مبكراً.
- Getty Images Sport
ماذا بعد لأستون فيلا؟
يقدم أستون فيلا موسماً قوياً حتى الآن، حيث يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة من 19 مباراة، مطارداً آرسنال المتصدر ومانشستر سيتي الوصيف. ورغم السقوط القاسي أمام "المدفعجية" (1-4) في نهاية ديسمبر، استعاد "الفيلانز" توازنهم سريعاً بافتتاح عام 2026 بفوز مستحق على نوتينجهام فورست (3-1).
وينتظر كتيبة المدرب أوناي إيمري جدولٌ مزدحم ومصيري في شهر يناير؛ يبدأ برحلة صعبة لمواجهة كريستال بالاس، يتبعها صدام ناري أمام توتنهام في كأس الاتحاد الإنجليزي، ثم استضافة إيفرتون، قبل العودة للأجواء القارية بمواجهة محفوفة بالمخاطر أمام فنربخشه التركي في الدوري الأوروبي.
إعلان