"قلة احترام ووضاعة".. سندرلاند ينال من نيوكاسل بطريقة "غير مسبوقة" في ديربي الشمال!

حسم فريق سندرلاند ديربي "تاين ووير" الناري لصالحه، محققًا فوزًا ثمينًا على غريمه التقليدي نيوكاسل يونايتد بنتيجة (1-0)، في القمة الجماهيرية التي احتضنها ملعب "أوف لايت" مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت المباراة مشحونة بالندية والالتحامات البدنية، حيث ارتكب الفريقان 18 مخالفة مجتمعة. ورغم محاولات نيوكاسل السيطرة على مجريات اللعب وامتلاكه نسبة استحواذ بلغت 53%، إلا أن دفاعات سندرلاند وفعاليته حسمت الموقف، ليفشل الضيوف في تعديل النتيجة طوال دقائق المباراة.

بهذا الانتصار الغالي، قفز سندرلاند إلى المركز السابع في جدول الترتيب رافعًا رصيده إلى 26 نقطة، مسجلاً فوزه السابع هذا الموسم ومؤكدًا تفوقه الفني.

في المقابل، تعمقت جراح "الماكبايس" بتلقيهم الخسارة السادسة، ليتجمد رصيد نيوكاسل عند 22 نقطة ويتراجع للمركز الثاني عشر، مما يضاعف الضغوط على الفريق للعودة إلى سكة الانتصارات.