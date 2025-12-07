قطر "نسخة مكبرة" من البحرين: كابوس إسبانيا يطارد لوبيتيجي .. ونجم تونس "اعمل نفسك ميت"!

إذا سألت أي مشجع قطري، قبل البطولة، ماذا تتوقع لمسيرة العنابي، فبالتأكيد لن يكون جوابه أن يودع كأس العرب بذلك السيناريو "الحزين".

المنتخب القطري يودّع كأس العرب 2025، من الباب الخلفي، ويتلقى خسارة أمام تونس بنتيجة (0-3)، على ملعب البيت بالخور، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى.

ورغم ثلاثية محمد علي بن رمضان وياسين مرياح ومحمد بن علي، في الشباك القطرية، خلال الدقائق 16 و62 و90+4، إلا أن تلك النتيجة لم تسمن ولم تغنِ من جوع، في مسيرة المنتخبين اللذين ودّعا كأس العرب، بعد تعادل سوريا وفلسطين "سلبيًا"، ليتأهلا معًا إلى ربع النهائي.

وخرج منتخب تونس بفوز "شرفي"، ليحتل المركز الثالث في المجموعة الأولى، برصيد "4" نقاط، فيما ودعت قطر البطولة المُقامة على أرضها، بعد احتلال المركز الأخير بنقطة وحيدة.