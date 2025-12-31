تتوالى الفضائح واحدة تلو الأخرى حول كل ما يحيط بالاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، ووفقاً لتحقيق شامل أجرته صحيفة "لا ناسيون" تدور هذه القضية الجديدة حول إدارة الأموال من قبل قيادة الاتحاد الأرجنتيني في السنوات الأخيرة.

وبحسب "لا ناسيون"، يركز التحقيق على شركة أمريكية تم تفويضها من قبل الاتحاد الذي يرأسه كلاوديو تابيا لجمع إيراداته حول العالم، والتي جمعت في السنوات الأربع الماضية أكثر من 260 مليون دولار في أربعة بنوك في الولايات المتحدة.

تزداد المسألة تعقيداً عندما تم اكتشاف أن ما لا يقل عن 42 مليون دولار انتهى بها المطاف في أربع شركات تم تأسيسها في ولاية فلوريدا ليس لديها موظفون ولا نشاط تجاري معلن. وهي مسألة سيكون من الصعب جداً شرحها من قبل تابيا والمقربين منه.

ويشير تحقيق "لا ناسيون" أيضاً إلى أن 109.9 مليون دولار أخرى تابعة للاتحاد الأرجنتيني تم تحويلها إلى وكيل أوراق مالية مقره في أوروجواي، والذي لجأ إلى أداة استثمارية منظمة في جزر العذراء البريطانية لحفظ الأموال، في حين تم تخصيص عشرات الملايين من الدولارات لنفقات فاخرة حول العالم مثل الطائرات الخاصة، واليخوت، والمساكن الصيفية.

ورغم أنه تم التأكد من أن اسم تابيا أو ذراعه اليمنى، بابلو توفيجينو، لا يظهران في الوثائق، إلا أن النفقات تتطابق بالفعل مع مناسبات رسمية لقادة كرة القدم الأرجنتينية. ومن تظهر بالفعل كمستلمة للأموال هي زوجة توفيجينو.