قرعة كأس ملك إسبانيا | مواجهات سهلة "خارج الأرض" لريال مدريد وبرشلونة في دور الـ32!

يصطدم برشلونة في دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا بفريق ديبورتيفو جوادالاخارا (CD Guadalajara)، النادي التاريخي الذي تأسس عام 1947 ويمثل مدينة جوادالاخارا في إقليم كاستيا لا مانتشا.

وقبل استضافة العملاق الكتالوني في حدث ينتظره ملعب "بيدرو إسكارتين" الذي يتسع لقرابة 6000 متفرج، سيكون الفريق "البنفسجي" على موعد مع اختبار خاص يوم السبت المقبل أمام ريال مدريد كاستيا في دوري الدرجة الثالثة الإسباني، وكأن القدر يضعه في مواجهة "المدريديستا" الصغار قبل مقابلة العملاق الكتالوني.

فنيًا، يعيش جوادالاخارا موسمًا معقدًا يضعه في صراع الهبوط، إذ يقبع في المركز السابع عشر (من أصل 20 فريقًا في الدوري) برصيد 17 نقطة جمعها من 15 جولة (4 انتصارات، 5 تعادلات، و7 هزائم). ويعاني الفريق من عقم هجومي واضح وهشاشة دفاعية، حيث اهتزت شباكه 20 مرة بينما لم يسجل سوى 11 هدفًا، ما يجعل مهمته أمام هجوم برشلونة الكاسح أشبه بالمستحيلة، إلا أن مباريات الكأس دائمًا ما تكون فرصة لنسيان تعثرات الدوري وكتابة التاريخ.