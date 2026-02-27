Goal.com
علي سمير

قرعة الأبطال لا تعرف التوازن .. "طريق النار" ينتظر ريال مدريد قبل الكلاسيكو وثأر مونديالي لباريس و"أحدهم" ضمن نصف النهائي!

نظرة شاملة على قرعة دوري الأبطال لموسم 2025/2026

قرعة نارية بكل ما تحمله من معنى، أجريت اليوم، الجمعة، من أجل تحديد مواجهات مرحلة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، في الموسم الثاني من نسخته الجديدة.

مساران مختلفان تمامًا، أحدهما سيشاهد معارك محتدمة بين كبار وعمالقة القارة، والآخر أقل حدة وشراسة، يمهد الطريق بشكل كبير نحو تأهل آرسنال إلى نصف النهائي للمرة الثانية على التوالي.

وبعيدًا عن كل ذلك، ماذا عن ريال مدريد؟ من المستحيل أن يقع مرة أخرى مع مانشستر سيتي، هذا السيناريو تكرر كثيرًا على مدار السنوات الماضية، دعونا نغير ذلك!

القرعة قالت "لا"، تلك المواجهة سنراها مرة أخرى هذا العام، وكأنها أصبحت مواجهة ثابتة بين الثنائي لا يمكن تغييرها أبدًا ..

ووفقًا لكل  هذه المعطيات وغيرها، دعونا نلقي نظرة تحليلية على هذه القرعة ..

  • Real Madrid C.F. v Manchester City - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    مباراة ثابتة في كل قرعة

    دخل عشاق ريال وسيتي هذه المرة، طمحًا في تغيير الروتينن لمواجهة أي فرق أخرى، بعدما أصبح الموضوع مكررًا بطريقة غير طبيعية وكأنها مقصودة لأن أحدهم يستمتع بمباريات الثنائي معًا.

    مانشستر سيتي لعب أمام ريال مدريد في آخر 5 نسخ من دوري أبطال أوروبا، وواجه نفس الفريق في 6 من آخر 7 مواسم، رقم ملفت ولا يحدث كثيرًا في البطولة.

    القمة الأوروبية متكافئة ومتساوية إلى أبعد الحدود، حيث لعب كل منهما معًا 15 مباراة، ريال مدريد فاز في 5 وحقق سيتي نفس عدد الانتصارات، بينما انتهت مبارياتهما بالتعادل في خمس مناسبات.

    مواجهات الفريقين لطالما تكون حافلة بالإثارة والجنون، ولعل السيناريو الأبرز كان في نصف نهائي نسخة 2021/2022، عندما خسر ريال مدريد من سيتي في الذهاب بنتيجة 4/3 وعاد لينتصر إيابًا 3/1 في الوقت الإضافي.

    آخر مواجهة بين الفريقين ليست بعيدًا أبدًا، وقعت هذا الموسم في مرحلة الدوري وفاز بها مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف في ديسمبر الماضي على ملعب سانتياجو برنابيو.

    وبالنسبة لحالة كل منهما، حظوظ ريال لا تبدو الأقوى وفقًا للمعطيات الحالية، الميرينجي يتخبط مع مدربه ألفارو أربيلوا الذي جاء بعد الرحيل المبكر لتشابي ألونسو، ومستواه غير الثابت يوحي بأنه لن يكون قادرًا على إيقاف نظيره بيب جوارديولا.

    وأما مانشستر سيتي، فكل شيء يبدو على ما يُرام خاصة منذ بداية عام 2026، الفريق استعاد المصابين وتعاقد مع مارك جيهي وأنطوان سيمينيو، ويعيش انتفاضة مذهلة في الدوري الإنجليزي وأصبح قريبًا من انتزاع الصدارة من آرسنال، ولكن مهما كانت حالة كل منهما، ريال مدريد لا يعترف بالمنطق في دوري الأبطال.

    وبجانب هذه المواجهة بين الفريقين، ستكون هناك معركة أخرى بين اثنين يعتبران وفقًا للكثيرين هما الأفضل في مركز المهاجم الصريح، كيليان مبابي وإرلينج هالاند، وبكل تأكيد سيكون لأحدهما دورًا بارزًا بتأهل فريقه إلى دور الثمانية.

  • Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    مسار يخدم آرسنال

    القرعة لم تجعل التوزيع متوازنًا في المسار الخاص بنهائي بودابست 2026، حيث يمهد الطريق لآرسنال نحو نصف النهائي، ويضع ريال مدريد ومانشستر سيتي وليفربول في طريق صعب.

    المسار الصعب يتكون من ..

    باريس سان جيرمان - تشيلسي مع الفائز من جلطة سراي وليفربول

    والمنتصر من تلك المعركة، يلعب مع الطرف الناجي من : مانشستر سيتي وريال مدريد، بايرن ميونخ وأتالانتا

    المسار الآخر

    يبدو سهلًا لآرسنال لأنه يلعب ضد باير ليفركوزن الألماني الذي لا يعيش في أفضل حالاته بعد رحيل تشابي ألونسو، ولو فاز سيواجه المنتصر من بودو جليمت وسبورتينج لشبونة في دور الثمانية، مما يعني أنه قريب للغاية من نصف النهائي.

    الجانب الآخر من نفس المسار ليس بنفس السهولة، برشلونة يلعب أمام نيوكاسل يونايتد، ولو فاز قد يجد نفسه أمام أتلتيكو مدريد "لو انتصر على توتنهام"، وهو نفس الفريق الذي سحق العملاق الكتالوني 4/0 في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

    فكرة خروج برشلونة قد تعني أن آرسنال مرشحًا قويًا للوصول إلى نهائي البطولة، خاصة وأنه يعرف جيدًا طريقة التعامل مع أتلتيكو بعدما انتصر عليه 4/0 في مرحلة الدوري.

  • FBL-WC-CLUB-2025-MATCH63-CHELSEA-PSGAFP

    ثأر باريس سان جيرمان

    خلال العام الماضي حقق باريس حلمه الأكبر بتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا أخيرًا بعد الانتصار على إنتر في النهائي بخماسية نظيفة، متوجًا موسمه التاريخي تحت قيادة المدرب لويس إنريكي.

    العملاق الباريسي تمكن من أكل الأخضر واليابس محليًا وأوروبيًا في موسم 2024/2025، وفعل كل شيء ليأتي الصيف، وتقام بطولة كأس العالم للأندية في نسختها الموسعة بالولايات المتحدة الأمريكية.

    الطموح كان واضحًا للنادي الفرنسي، الفوز بكل شيء والحصول على أول نسخة موسعة من مونديال الأندية، وكل الأمور كانت تسير في الطريق الصحيح قبل الوصول إلى نهائي البطولة.

    باريس تفوق على أتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ وريال مدريد قبل بلوغ المباراة النهائية، ليأتي الموعد للعب ضد تشيلسي، وهنا وقعت المفاجأة التي لم يتوقعها أحد على الإطلاق.

    البلوز انتصروا، وليس بأي نتيجة، بثلاثية نظيفة صعقت لويس إنريكي ورجاله، ليتوج الفريق الإنجليزي باللقب، ولكن مواجهة دور الـ16 بين الفريقين تمنح باريس فرصة الانتقام، وحالة تشيلسي هذا الموسم تجعلها فرصة سانحة وفي المتناول.

  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-BARCELONAAFP

    هل نشاهد قمم أخرى؟ ومتى يقع كلاسيكو محتمل؟

    مواجهات برشلونة وريال مدريد تعتبر الأكثر جماهيرية في جميع أنحاء العالم وليس في إسبانيا فقط، لذلك كان من الطبيعي معرفة ما إذا كانت هناك مواجهة بينهما قريبة أم لا على الصعيد الأوروبي.

    ووفقًا لمسار كل فريق، لو أردت مشاهدة كلاسيكو في دوري الأبطال، سيكون عليك الانتظار حتى نهائي بودابست، ووقتها يحتاج ريال العبور من الطريق الصعب الذي وقع فيه.

    فكرة الكلاسيكو لا تبدو سهلة أبدًا، خاصة مع حالة الميرينجي الذي احتاج الملحق للتأهل إلى دور الـ16، فلو عبر مانشستر سيتي قد يجد نفسه أمام بايرن ميونخ في ربع النهائي.

    ولو تجاوز المعركتين، ربما يجد نفسه أمام ليفربول أو تشيلسي أو باريس سان جيرمان في نصف النهائي، وحتى برشلونة طريقه ليس سهلًا، قد يقع أمام أتلتيكو مدريد وبعده آرسنال الذي تصدر مرحلة الدوري ويعتبر الأفضل في المسابقة حتى الآن.

    وأما عن القمم الأخرى، قد نشاهد ريال مدريد يلعب ضد بايرن وهي مواجهة ليست الأولى في السنوات الأخيرة بين الفريقين، مع قمة إنجليزية محتملة بين ليفربول وتشيلسي بدور الثمانية أيضًا.

    هل يحدث "المستحيل" ونشاهد نيوكاسل يونايتد ضد توتنهام على حساب برشلونة وأتلتيكو؟ أمر صعب ولكن لا يمكن استبعاده نهائيًا، وأخيرًا قد نشاهد بيب جوارديولا يواجه فريقه السابق بايرن ميونخ من جديد.

