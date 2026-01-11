يعترف سكالوني بأن لديه "قائمة تضم حوالي 50 لاعبًا" تم إعدادها حاليًا، والتي سيتم تقليصها خلال الأشهر المقبلة. وقال: "في كأس العالم الأخيرة، واجهنا تجربة إصابة لاعبين قبل موعد البطولة بفترة قصيرة. لا يمكننا استبعاد أي لاعب. لهذا السبب لدينا قائمة كبيرة إلى حد ما".
أحد هؤلاء اللاعبين هو تياجو ألمادا. كان اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا يُعتبر سابقًا خليفة محتملًا لميسي في دور رقم 10، لكنه مر بفترة صعبة في نادي أتلتيكو مدريد العملاق في الدوري الإسباني منذ انتقاله إلى إسبانيا في صيف 2025.
اللاعب السابق في بوتافوجو يثير الآن المزيد من الحديث عن انتقاله. قال سكالوني عن صانع الألعاب الموهوب، الذي فاز بكأس العالم في 2022: "لا يجب أن نتدخل، لم نفعل ذلك أبدًا. بمجرد أن يتخذ قراره، سنقوم فقط بتحليل أدائه الكروي ونرى ما إذا كان يؤدي بالمستوى الذي نعتقد أنه قادر عليه.
حالة تياجو هي نفسها؛ لا أعرف ماذا سيحدث معه، لكننا سنقيّم أي قرار يتخذه، وغني عن القول أنه لاعب مهم بالنسبة لنا. الأداء هو الذي سيحدد في النهاية، وليس الدوري أو الفريق".