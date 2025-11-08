"قراري كان خاطئًا".. نوير يتحمل مسؤولية كسر سجل بايرن ميونخ المثالي ومدربه يدافع عنه!

في منتصف الشوط الثاني، استقبل دانيلو دوكي لاعب يونيون ركلة ركنية بتسديدة منخفضة عبر مجموعة من اللاعبين. لم تكن التسديدة قوية، لكن يدي نوير خانتهما، حيث انزلقت الكرة تحت جسده وتسربت إلى الشباك. كان هذا خطأ غير معهود من الحارس المخضرم، مما جعل نوير يحدق في العشب بيائس. ومع ذلك، كان الحارس أول من رفع يديه بعد المباراة.

وقال الحارس الألماني: "اتخذت قرارًا خاطئًا في الهدف الأول، وفقدنا الكرة الثانية في الهدف الثاني. كان اليوم صعبًا ضد هذا الفريق، خاصة بعد يوم الأربعاء. لكننا نعتقد أننا سنعود قريبًا إلى طريق الانتصارات. في النهاية، أعتقد أنها كانت نقطة جيدة. حصلنا على نقطة ولم تحصل الفرق المنافسة على أي نقطة، ونحن الآن متقدمون بست نقاط. عانينا اليوم في الدفاع عن الكرات الثابتة، وأداء يونيون كان جيدًا في هذا الجانب".