انكسرت هالة بايرن ميونيخ التي لا تقهر بطريقة غير متوقعة على الإطلاق، عندما ارتكب الحارس المخضرم مانويل نوير خطأ فادحًا ضد يونيون برلين خارج أرضه بعد ظهر يوم السبت. بعد ستة عشر انتصارًا متتاليًا في جميع المسابقات، توقف زحف العملاق البافاري بعد تعادله 2-2 في ملعب أن دير ألتن فورستيري.
"قراري كان خاطئًا".. نوير يتحمل مسؤولية كسر سجل بايرن ميونخ المثالي ومدربه يدافع عنه!
خطأ يعطل مسيرة بايرن ميونخ
في منتصف الشوط الثاني، استقبل دانيلو دوكي لاعب يونيون ركلة ركنية بتسديدة منخفضة عبر مجموعة من اللاعبين. لم تكن التسديدة قوية، لكن يدي نوير خانتهما، حيث انزلقت الكرة تحت جسده وتسربت إلى الشباك. كان هذا خطأ غير معهود من الحارس المخضرم، مما جعل نوير يحدق في العشب بيائس. ومع ذلك، كان الحارس أول من رفع يديه بعد المباراة.
وقال الحارس الألماني: "اتخذت قرارًا خاطئًا في الهدف الأول، وفقدنا الكرة الثانية في الهدف الثاني. كان اليوم صعبًا ضد هذا الفريق، خاصة بعد يوم الأربعاء. لكننا نعتقد أننا سنعود قريبًا إلى طريق الانتصارات. في النهاية، أعتقد أنها كانت نقطة جيدة. حصلنا على نقطة ولم تحصل الفرق المنافسة على أي نقطة، ونحن الآن متقدمون بست نقاط. عانينا اليوم في الدفاع عن الكرات الثابتة، وأداء يونيون كان جيدًا في هذا الجانب".
كومباني يدافع عن حارس مرماه
رفض مدرب بايرن ميونيخ كومباني توجيه اللوم إلى قائده، وبدلاً من ذلك دافع عنه عندما سُئل عن الخطأ الفادح الذي ارتكبه نوير.
وقال: "ماذا تتوقعون مني أن أقول؟ أن أقول شيئًا عن حارس مرمى الفريق الأول؟ بالطبع لا. إنها لعبة جماعية. عندما تتلقى هدفًا، هناك العديد من الأمور والتسلسلات التي تحدث قبل ذلك. نحن ننظر إلى تلك اللحظات أيضًا".
بالنسبة لبرلين، كانت هذه ليلة من التنظيم والثقة. لقد امتصوا ضغط بايرن في بداية المباراة، وانتظروا بفارغ الصبر الفرص المرتدة، وضربوا عندما أتيحت لهم الفرص. سجل لويس دياز هدفاً رائعاً ليعادل النتيجة بعد هدف دوكي الافتتاحي. انزلق الكولومبي ليبقي الكرة في الملعب، وتغلب على مدافع وهو لا يزال على الأرض، ثم سدد الكرة من زاوية حادة للغاية. ثم جاء الهدف الثاني لدوكي، الذي كان بمثابة إنهاء هجومي جعل برلين يتقدم في الدقيقة 83. كان المدافع الهولندي على وشك أن يصبح بطلًا غير متوقع بهدفين ضد حامل اللقب، لكن هاري كين كان له رأي آخر، في اللحظات الأخيرة.
كين ينقذ الموقف
مرة أخرى، أنقذ كين بايرن ميونيخ بفضل شغفه الدائم بتسجيل الأهداف. ظهر قائد منتخب إنجلترا كمنقذ في الوقت المحتسب بدل الضائع عندما سدد برأسه عرضية أوليفر بيشوف، متجاوزًا فريدريك رونو، ليحقق التعادل 2-2. كان هذا الهدف الثالث عشر لكين في تسع مباريات بالدوري الألماني، وكان الارتياح واضحًا عندما أنقذ بايرن من الهزيمة. وهو يتصدر مرة أخرى قائمة الهدافين بفارق ستة أهداف عن جوناثان بوركارت لاعب فرانكفورت الذي يحتل المركز الثاني.
وفي تعليقه على المباراة، قال كين: "كانت مباراة صعبة. توقعنا معركة وكثير من الكرات الطويلة. العديد من القرارات والخطأ الصغيرة كان ضدنا اليوم. لم تكن أفضل مباراة لنا، لكننا حافظنا على تركيزنا وتمكنا من التعادل. هذه هي كرة القدم، هناك مباريات مثل اليوم حيث تسير الأمور ضدك. سنأخذ النقطة".
انزلاق، وليس انهيار
بالنسبة لرجل فاز بكأس العالم، وكأس دوري أبطال أوروبا مرتين، والعديد من ألقاب الدوري الألماني، فإن خطأ واحد لا يحدد هويته. لقد كان دعامة قوية ومصدر ثقة لبايرن ميونيخ لسنوات، وظل ثابتًا طوال هذا الموسم. في الواقع، مع معاناة تير شتين في برشلونة وغيابه الآن بسبب الإصابة، عادت مشكلة حارس مرمى ألمانيا إلى الظهور، وظهرت دعوات لإعادة الحارس من التقاعد قبل كأس العالم 2026. ومع ذلك، أصر نوير، الذي ترك المنتخب الوطني بعد يورو 2024، على أنه قد أغلق هذا الفصل نهائياً.
وقال نوير في وقت سابق من شهر سبتمبر: "أولاً، لم يُطلب مني ذلك. كان قراراً واعياً من جانبي أن أترك المنتخب الوطني وأعتزل، لذلك، هذا الخيار غير وارد بالنسبة لي".
بعد توقف قصير، ترك نوير الباب مفتوحًا قليلاً وأضاف: "قضيت وقتًا ناجحًا وممتعًا للغاية، ولا أفكر حاليًا على الإطلاق في إمكانية عودتي إلى المنتخب الوطني وكيفية ذلك. أنا مع الفريق منذ 2009، وكانت بطولة أمم أوروبا خاتمة جميلة. أعتقد أنني استفدت كثيرًا من كرة القدم الألمانية وربما قدمت لها أيضًا القليل".