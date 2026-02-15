AFP
قد تنتهي مسيرة أولكسندر زينشينكو مع أياكس بعد تعرضه لإصابة مدمرة بعد دقيقتين من ظهوره الأول على أرضه
أياكس "غير متأكد" من خطورة إصابة زينشينكو
أصيب زينشينكو في ركبته اليسرى بعد مرور دقيقتين ونصف فقط من المباراة التي فاز فيها أياكس بنتيجة 4-1 على فورتونا سيتارد مساء السبت، عقب اصطدامه مع ديميتريوس ليمنيوس. احتاج اللاعب إلى علاج على أرض الملعب قبل أن يتم نقله إلى غرفة الملابس. واصل فريق فريد جريم مسيرته نحو الفوز بعد خروج زينشينكو بفضل أهداف جورثي موكيو ورايان بونيدا وثنائية ميكا جودتس.
ومع ذلك، أفسد خروج اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا في وقت مبكر النجاح الكبير للفريق على أرضه، على الرغم من أن جريم اعترف بعد الفوز أنه لا يعرف مدى خطورة الإصابة.
وقال مدرب أياكس: "في الوقت الحالي، ليس من الواضح مدى خطورة إصابة أولكسندر زينشينكو. سيخضع لفحص بالرنين المغناطيسي غدًا أو بعد غد. نأمل أن نعرف المزيد قريبًا وأن الإصابة ليست خطيرة".
وبحسب ما ورد، قبل زينشينكو بخفض كبير في راتبه للانضمام إلى أياكس في محاولة للحفاظ على آماله في المشاركة في كأس العالم، حيث يتطلع إلى قيادة منتخب أوكرانيا في أمريكا الشمالية هذا الصيف، لكن هناك مخاوف من أنه سيغيب عن البطولة بالكامل إذا تأهلت أوكرانيا إلى النهائيات.
انتقاله إلى أياكس أنهى علاقة دامت ثلاث سنوات ونصف مع أرسنال
غادر زينشينكو أرسنال للانتقال إلى أياكس بعقد قصير الأجل بعد أن عانى من قلة المشاركة في المباريات خلال فترة إعارته التي لا تُنسى مع نوتنغهام فورست في وقت سابق من هذا الموسم. لم يشارك اللاعب الدولي الأوكراني سوى في أربع مباريات في الدوري مع فريق تريكي تريز بسبب الإصابة، كان آخرها في الهزيمة 2-0 على أرضه أمام إيفرتون في نهاية ديسمبر.
أنهى انتقال زينشينكو إلى أياكس فترة ثلاث سنوات ونصف قضاها مع أرسنال بعد أن انضم إلى الغانرز قادمًا من مانشستر سيتي في 2022. عند انتقاله إلى عملاق أمستردام، نشر زينشينكو رسالة وداع إلى المشجعين على صفحته الرسمية على إنستغرام.
بدأ زينشينكو رسالته بقوله: "إلى جانرز، لن أنسى أبدًا الطريقة التي رحبتم بها بي. ما زلت أتذكر القشعريرة التي انتابتني في المباراة الأولى بعد سماع هتافكم "Always beliiiiiieeeve".
لم أكن أحلم حتى بذلك. من أعماق قلبي، أود أن أشكركم جزيل الشكر على كل ما فعلتموه لي ولعائلتي. إلى الجهاز الفني، أشكركم على إتاحة الفرصة لي لأكون جزءًا صغيرًا من هذا النادي الرائع.
"إلى اللاعبين، شكراً لكم على التجربة التي لا تقدر بثمن، والذكريات الرائعة، وعلى صداقتكم التي ستدوم مدى الحياة. إلى جميع الموظفين، شكراً لكم على مساعدتكم ورعايتكم لي ولعائلتي.
"وبالطبع إلى المشجعين، على حبهم ودعمهم ونقدهم الذي نحتاج نحن كلاعبين إلى قبوله والعمل بجدية أكبر. أود فقط أن أتمنى لكم كل التوفيق وأتمنى أن تحققوا كل ما تتمناه.
"مرة واحدة جانر، جانر إلى الأبد. شكراً لكم. @arsenal [رمز قلب الحب]."
أياكس لم يخسر في 10 مباريات بعد فوزه يوم السبت
فوز أياكس الكبير على فورتونا سيتارد مدد سلسلة عدم هزيمته إلى 10 مباريات، على الرغم من أنه فاز في ست مباريات فقط من أصل 10، واثنتين فقط من آخر خمس مباريات، ليتخلف فريق جريم بـ 17 نقطة عن متصدر الدوري PSV، الذي تعرض لخسارة مفاجئة 2-1 أمام FC Volendam يوم الجمعة.
تولى جريم منصب مدرب أياكس في نوفمبر بعد إقالة جون هايتينجا من منصبه في وقت سابق من الموسم، قبل أن يتم تعيين المدافع السابق ضمن الجهاز الفني لتوتنهام الشهر الماضي قبل إقالة توماس فرانك.
وستكون المهمة التالية لغريم وفريقه أياكس هي استقبال فريق NEC Nijmegen في نهاية الأسبوع المقبل، حيث يسعى فريق الدوري الهولندي إلى مواصلة سلسلة عدم الهزيمة.
ما هو مستقبل زينشينكو؟
يتكهن الكثيرون بأن زينشينكو قد تعرض لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي، لكن النادي لن يعرف المزيد حتى يخضع لاعب الوسط المتعدد المواهب لفحص بالرنين المغناطيسي لتحديد مدى خطورة الإصابة.
ومع ذلك، إذا كان زينشينكو قد تعرض لإصابة خطيرة في الركبة، فإن مسيرته مع أياكس ستنتهي، وكذلك حلمه في المشاركة في كأس العالم. ستواجه أوكرانيا السويد في فالنسيا في تصفيات كأس العالم الشهر المقبل، وستواجه الفائزة إما بولندا أو ألبانيا في سعيها لحجز مكانها في الولايات المتحدة.
