قبل موقعة الجزائر.. حقيقة رحيل أوسيمين عن معسكر منتخب نيجيريا!
أزمة أوسيمين في نيجيريا
على الرغم من الفوز العريض لنيجيريا على موزمبيق (4-0)، إلا أن الدقيقة 63 شهدت تحولاً درامياً عكّر صفو تأهل "النسور الخضر".
بدأت الأزمة حين انفجر مهاجم جلطة سراي (أوسيمين) غضباً لعدم تلقيه تمريرة، وتصاعد الموقف عندما حاول النجم أديمولا لوكمان تهدئته، ليواجهه أوسيمين بحدة صائحاً: "إنها رياضة جماعية"، متجاهلاً رد لوكمان الذي ذكّره بأنه سجل هدفين بالفعل والنتيجة محسومة.
تطور المشهد إلى أزمة انضباطية واضحة؛ إذ لم يكتفِ مهاجم جلطة سراي بتوبيخ زميله، بل دفع القائد ويلفريد نديدي الذي تدخل لاحتواء الموقف، قبل أن يُظهر (أوسيمين) فتوراً متعمداً في تحركاته داخل المنطقة كلما كانت الكرة بحوزة لوكمان.
هذا التوتر دفع المدرب إريك شيل لاستبداله في الدقيقة 68 بموسيس سيمون، ومع إطلاق صافرة النهاية خرج فوراً نحو نفق غرف الملابس رافضاً الاحتفال مع زملائه.
ما بعد الأزمة
توالت الشائعات وأشارت تقارير إلى أن اللاعب أعلن انتهاء مشواره مع المنتخب. ورفض المدرب إريك شيل التعليق على أي عقوبات محتملة ضد قلب هجوم نابولي السابق.
وكرر عدة مرات أمام وسائل الإعلام: "ما يحدث في المجموعة يبقى داخل المجموعة".
ويشير البعض إلى إمكانية وضع أوسيمين على مقاعد البدلاء عند انطلاق مباراة ربع النهائي ضد الجزائر، يوم السبت المقبل.
وأضاف إريك شيل: "لست مضطراً لإخباركم بما يحدث، ولا بما سيحدث. أنا أحتفظ بهذا الأسلوب الإداري لنفسي".
أما لوكمان، الذي كان هدفاً لغضب زميله، فقد حاول من جانبه تهوين الأمور. وصرح بعد المباراة: "لا أعتقد أن الأمر مهم حقاً. الفريق فاز 4-0، إنه أفضل لاعب لدينا، والجميع يعرف ذلك. إنه مهاجم من الطراز الأول، ولاعب استثنائي، والباقي لا يهم حقاً". وفي المنطقة المختلطة، قلل أيضاً من شأن الحادث، وأصر قائلاً: "إنها مجرد كرة قدم، إنه أخي".
الاتحاد النيجيري يحسم الجدل
أمام موجة الشائعات التي زعمت رحيل فيكتور أوسيمين عن معسكر "النسور الخضر"، تدخل الاتحاد النيجيري لكرة القدم بحزم لإنهاء الجدل، نافياً بشكل قاطع مغادرة النجم الهداف لمقر إقامة الفريق بالمغرب.
وصرح دايو إنيبي، إداري المنتخب، بأن أوسيمين متواجد بشكل طبيعي مع زملائه، واصفاً المشادة التي حدثت بأنها "خلاف عابر بين شقيقين" تم طي صفحته نهائياً، ومؤكداً عدم وجود أي انقسامات داخل المعسكر، حسبما أفادت "rmcsport".
بهذا الموقف الرسمي، يسعى الاتحاد النيجيري لغلق ملف الأزمة وتوجيه التركيز بالكامل نحو الموقعة الحاسمة أمام الجزائر يوم السبت، رغم استمرار التكهنات الصحفية حول احتمالية جلوس أوسيمين بديلاً كإجراء تأديبي صامت.
ماذا بعد في كأس أمم إفريقيا؟
أسدل الستار على منافسات ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 في ملاعب المغرب، حيث اكتمل عقد المتأهلين إلى دور الثمانية بعد سلسلة من المواجهات التي تباينت بين الاكتساح والمعاناة.
فقد قص منتخب السنغال شريط التأهل بفوز مقنع على السودان (3-1)، بينما عاشت مالي دراما حقيقية قبل أن تقتلع بطاقة العبور من أنياب تونس بركلات الترجيح (3-2) عقب التعادل (1-1). وفي اختبار صعب أمام جماهيره، تجاوز صاحب الأرض المغرب عقبة تنزانيا بهدف نظيف، ليضرب موعداً نارياً مع الكاميرون التي حسمت قمة "الأسود" ضد جنوب أفريقيا لصالحها (2-1).
وشهدت الجولات اللاحقة تبايناً في الأداء، حيث وجهت نيجيريا إنذاراً شديد اللهجة للجميع باكتساح موزمبيق برباعية نظيفة (4-0)، في حين نجا المنتخب المصري من "فخ" بنين بصعوبة بالغة عبر الأشواط الإضافية (3-1). وفي ختام هذا الدور، نجح المنتخب الجزائري في تجاوز عقبة الكونغو الديمقراطية ليعبر لملاقاة نيجيريا في قمة منتظرة، بينما حسمت كوت ديفوار "ديربي" غرب أفريقيا المشتعل أمام بوركينا فاسو، لتضرب موعداً نارياً مع الفراعنة في ربع النهائي.
