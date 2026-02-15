"قال إنها كانت غلطتي" - إيدن هازارد يتحدث بصراحة عن الخلافات "السيئة للغاية" مع جوزيه مورينيو خلال فترة لعبه مع تشيلسي

هازارد، الذي تم إدراجه في قاعة مشاهير الدوري الإنجليزي الممتاز العام الماضي، انضم إلى النادي بعد فترة مورينيو الأولى في غرب لندن، لكنه عمل تحت قيادة المدرب البرتغالي بين عامي 2013 و2015. في الواقع، عاد مورينيو إلى تشيلسي لفترة ثانية في عام 2013 وفاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثالثة في موسم 2014-15.

كان لاعب ليل السابق مؤثرًا في الفوز باللقب بعد أن سجل 14 هدفًا وقدم تسع تمريرات حاسمة، حيث أنهى البلوز الموسم بفارق ثماني نقاط عن مانشستر سيتي. ومع ذلك، تم إعفاء مورينيو من مهامه في ديسمبر 2015، حيث كافح النادي للدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

هازارد هو واحد من العديد من اللاعبين السابقين والحاليين الذين لديهم قصصهم الخاصة مع مورينيو، وكان اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا واللاعب السابق في ريال مدريد وإنتر ميلان ومانشستر يونايتد وتوتنهام يتصادمون في كثير من الأحيان بسبب مواقفهم المتناقضة. لكن هازارد وصف إحدى هذه المواقف بأنها "لحظة سيئة للغاية" بالنسبة للبلجيكي.