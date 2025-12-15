قاعة المشاهير المجلد الثامن | لا أحد مثل روبرتو كارلوس .. فريد وحديث: أقوى ظهير في التاريخ

للوهلة الأولى، قد يبدو الأمر وكأنه هجوم كلاسيكي من الحنين الشديد والخطاب المزعج، ولكن لاحظوا: كل بطل أو أسطورة عظيمة من الماضي كان لها وريثها الخيالي في السنوات التالية، على الأقل من حيث الخصائص.

لقد شهدنا أمطارًا من "هذا الجديد" أو "ذاك الجديد". مقارنات مناسبة في بعض الأحيان، وأخرى أقل من ذلك بكثير. لكننا لم نسمع أبدًا عن "روبرتو كارلوس الجديد". لم يكن هناك أبدًا لاعب يقترب ولو قليلاً من روبرتو كارلوس. وهل يمكنني أن أقول ذلك؟ لن يكون هناك أبدًا.

هذا لأنه لا يوجد من يضاهيه في تفرده. إنه لا يمكن تكراره. عندما نقول "يولد واحد كل 100 عام" فإن هذا حتى أقل من الواقع. يولد واحد مثله، وهذا كل شيء. ليس فقط من حيث الخصائص الفنية، ولكن أيضًا من الناحية الجسدية. 168 سم و 70 كيلوغرامًا في جسم يتمتع بقوة انفجارية تكاد تكون خارقة للطبيعة. عضلات مذهلة (تخيلوا أن عضلات فخذيه كانت تبلغ 66 و68 سنتيمتراً، شيء مثير للإعجاب) تدعم جسماً قادراً على الجري لمسافة 100 متر في أقل من 11 ثانية منذ صغره.

موهبة منحته إياها الطبيعة الأم، وليس مجرد مسألة تدريبات، التي لم تكن في ذلك الوقت موجهة ومحددة كما هي اليوم، مع الهوس المتزايد باللياقة البدنية والرياضية للاعبين، الذين يتم دفعهم أحيانًا إلى أقصى حدودهم ليصبحوا آلات قادرة على خوض 70 مباراة في الموسم.