قاتل هالاند.. أنطونيو روديجر مفتاح ريال مدريد لإقصاء مانشستر سيتى من دورى الأبطال!

هل يستمر جفاف هالاند ضد ريال مدريد؟

تألق أنطونيو روديجر، بطل ريال مدريد المجهول ونجح فى إيقاف آلة أهداف مانشستر سيتي إرلينج هالاند، وقد يكون مفتاح الفريق الملكي لإقصاء حامل لقب دورى أبطال أوروبا من المسابقة هذا العام.

ويلتقى ريال مدريد مساء اليوم الأربعاء مع مانشستر سيتي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3 وينتظر الجميع قمة كروية مثيرة ونهائي مبكر فى أهم بطولة أوروبية.

فهل سينجح ريال مدريد فى التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة على التوالي أم سيواصل مانشستر سيتي دفاعه عن لقبه للبطولة؟.

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وسُئل روديجر، نجم ريال مدريد، في مؤتمر صحفي ببداية الشهر عن أقوى منافس له وأجاب:" هالاند، بالتأكيد من أقوى المهاجمين ولكن فى رأيي إن أجويرو هو الأقوى".

وسجل أجويرو، فى عصر ما قبل هالاند مع مانشستر سيتي 260 هدفًا منهم 184 هدفًا في الدوري الإنجليزي، ولكن يظل هالاند، هو المهاجم الذي لم يتمكن أحد من إيقافه قبل روديجر.

ونجح قلب الدفاع الألماني، فى إيقاف خطورة النجم النرويجي بمباراة الذهاب فى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بين ريال مدريد والسيتى وكرر نفس الأمر فى مواجهة الذهاب بربع نهائي البطولة هذا الموسم.

ووجد ريال مدريد أخيرًا "قاتل" هالاند، وإذا تمكن روديجر من تكرار إنجازاته البطولية مساء اليوم الأربعاء في ملعب سانتياجو برنابيو سيقود الريال نحو استعاده لقبه المفضل.