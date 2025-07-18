قائمة البرازيل لكأس العالم 2026: من هم اللاعبون الذين سيشاركون في البطولة؟

كل ما تريد معرفته عن قائمة منتخب البرازيل في كأس العالم 2026...

تعد البرازيل واحدة من أشهر فرق كرة القدم في العالم، وتواصل فرض نفسها كقوة لا يستهان بها في عالم كرة القدم.

لم يكن المنتخب البرازيلي في أفضل حالاته في السنوات الأخيرة، خاصة في كأس العالم، حيث كان الأداء في النسخ الأخيرة مخيبة للآمال. فقد ودع البطولة من الدور ربع النهائي ودور الـ16 في عامي 2006 و2010 على التوالي، ولكن نسخة 2014 كانت الأكثر إحراجًا، خاصة أنها أقيمت على أرضها. تعرضت البرازيل لهزيمة مذلة على يد ألمانيا بنتيجة 7-1 في نصف النهائي على ملعب ماراكانا. وفازت ألمانيا بالبطولة بعد تغلبها على الأرجنتين في النهائي.

في عام 2018، كانت البرازيل من بين المرشحين للفوز باللقب بفضل تشكيلتها القوية، لكنها خيبت الآمال مرة أخرى بعد خروجها على يد بلجيكا في ربع النهائي. وجاءت كأس العالم 2022 بنفس السيناريو، حيث أقصتها كرواتيا في ركلات الترجيح الدرامية، مرة أخرى في ربع النهائي.

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كما أن أداءها في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026 لم يكن مقنعًا أيضًا. ومع ذلك، مع وجود المدرب كارلو أنشيلوتي على رأس الفريق، وبعض من أكثر المواهب إثارة في أوروبا، هناك أمل متجدد بين مشجعي السامبا.

ولكن هل سيكون ذلك كافياً لإنهاء 24 عاماً من الجفاف؟ موقع جول سيلقي نظرة على اللاعبين المتاحين للمنتخب في نهائيات 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.