في نصف موسم فقط.. هويلاند مع نابولي يحطم سجله التهديفي مع مانشستر يونايتد

في مقابلة مع صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية قبل مباراة نابولي مع كريمونيسي ، تحدث المدرب البالغ من العمر 52 عامًا بشغف عن هويلاند، قائلاً: "أعتبره أحد أفضل خمسة مهاجمين في العالم. إنه قادر على تسجيل الأهداف، لكنه يعرف أيضًا كيف يهاجم بعمق ويضعف دفاعات الخصم. لديه قدم يسرى قوية، كما أنه بارع في اللعب بالرأس ويتمتع بلياقة بدنية عالية".
لكن فييري وصف كونتي بأنه يواجه مشكلة كبيرة يجب حلها، عندما يعود روميلو لوكاكو إلى لياقته، مضيفًا: "باختصار، لديه كل شيء. ليس من السهل أن تأخذ مكانه منه، لكن يجب القول إن لوكاكو يعرف كيف يجعل زملائه الآخرين يلعبون جيدًا أيضًا، إنهم بحاجة إلى كليهما، لكن قرار من سيلعب يعود إلى كونتي وحده: مشكلة كبيرة يجب حلها".
لم يشارك لوكاكو مع نابولي هذا الموسم بعد، بعد أن تعرض لإصابة في الفخذ خلال مباراة ودية قبل الموسم مع فريق أولمبياكوس اليوناني في منتصف أغسطس.