الموت يطارده والهبوط ينتظره .. الظلام يعود لمطاردة فيورنتينا

سوق انتقالات فيورنتينا الأخير وُجهت له أصابع الاتهام بشكل رئيسي في انهيار الفريق الحالي، بيولي اتهم الإدارة بعدم تلبية احتياجاته وطلباته رغم صرف 91 مليون يورو في ميركاتو صيف 2025.
دفع الفريق مبالغ ضخمة ولكن في صفقات غير مفهومة مثل ضم روبرتو بيكولي من كالياري مقابل 25 مليونًا، مهاجم واعد ولكن حتى الآن لم يقدم ما يثبت استحقاق دفع هذا المبلغ الضخم الذي كان يمكن أن يستثمر في لاعبين أفضل.
سيمون سوهم انضم من بارما مقابل 15 مليونًا ولم يظهر بشكل جيد، كذلك دفع الفريق 14 مليونًا ليوفنتوس في نيكولو فاجيولي، لاعب تطارده اتهامات المراهنات، ومبلغ مقارب لجنوى لتحويل إعارة ألبرت جودمونسون لشراء نهائي وهو الذي دخل في صراع قضائي أيضًا بسبب اتهامات بالاغتصاب في بلاده أيسلندا، ولكن حصل على حكم بالبراءة.
حتى الصفقات المجانية مثل إدين دجيكو لم تنجح، واللاعب على وشك الرحيل في يناير بسبب عدم رضاه عن الأوضاع في فيورنتينا، بينما البعض من صفقات يناير التي أُبرمت لتصحيح الأوضاع أثارت الغضب أيضًا مثل ضم مانور سولومون مُعارًا من توتنهام، والسبب موقف اللاعب الإسرائيلي من الحرب في غزة وسابق التحاقه بجيش بلاده، الموقف الذي لا يعجب الكثيرون من جمهور النادي المؤيد لفلسطين ومعارض لسياسات إسرائيل.
خطة الإنقاذ لتفادي فضيحة الهبوط بدأت قبل أسابيع بالعمل على تعيين المدير الرياضي السابق ليوفنتوس وتوتنهام فابيو باراتيتيشي، والذي أُعلن عن انضمامه رسميًا للفيولا قبل أيام، رجل بخبرات واسعة في الكرة الإيطالية ولكن عائد لتوه من عقوبة إيقاف دامت 30 شهرًا بسبب قضية تلاعب يوفنتوس إبان فترته بالنادي، والتي تم إدانته مع رئيس النادي أندريا أنييلي ونائبه بافل ندفيد وقتها.