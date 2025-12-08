"اللاعبون تلقوا تهديدات من الجماهير"! .. فيورنتينا يتخذ إجراءات أمنية عاجلة

أثارت هزيمة فيورنتينا (1-3) أمام فريق ساسولو الأول لكرة القدم، في الجولة 14 من مسابقة الدوري الإيطالي، واحدة من أكبر الأزمات في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ خاصة بعد أن تجمد الفيولا في "المركز العشرين - الأخير"، بستة نقاط فقط.

وبعد ساعاتٍ قليلة من هذه الهزيمة؛ قام العديد من اللاعبين وأعضاء الطاقم الفني لفريق فيورنتينا الأول لكرة القدم، بالإبلاغ عن تلقيهم تهديدات؛ ما أدى إلى تصاعد المخاوف داخل النادي، واتخاذ المسؤولون لإجراءات أمنية عاجلة.

ومع تعرض الفريق لأسوأ بداية له في تاريخ الدوري الإيطالي، تجاوز الغضب المتزايد من بعض المشجعين الحدود المُقلقة؛ مما دفع فيورنتينا إلى التدخل بسرعة.

استجاب النادي بتشديد إجراءات الأمن والاتصال بالسلطات المحلية؛ لضمان حماية اللاعبين وعائلاتهم.

كما تواصل فيورنتينا مُباشرة مع جميع الأفراد المتضررين؛ لضمان حصولهم على الدعم الفوري، بينما بدأت التحقيقات في التهديدات التي تم توجيهها.

ويُعكس هذا الحادث الضغط الشديد الذي يحيط بالفريق، وسط أزمة متصاعدة على أرضية الملعب؛ والتي تطورت الآن إلى حالة طوارئ مؤسسية، أوسع نطاقًا.