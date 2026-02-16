Getty/GOAL
فينيسيوس جونيور يكشف عن رسائل التوسل التي تلقاها من نجم ليفربول دومينيك سوبوسلاي ويذكر قائد تشيلسي ريس جيمس من بين أفضل أصدقائه في كرة القدم
فينيسيوس جونيور يتحدث علناً عن صداقته مع سوبوسلاي
في اعتراف مفاجئ، ذكر فينيسيوس أن زوبوسلاي هو أحد أقرب أصدقائه خارج غرفة ملابس ريال مدريد. على الرغم من اختلاف مساراتهما المهنية، يبدو أن العلاقة بين هذين اللاعبين المبدعين عميقة الجذور. عندما سُئل عن أصدقائه في كرة القدم، كشف اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا في مقابلة مع يوتيوبر إيباي: "أتحدث كثيرًا مع زوبوسلاي. التقينا عندما كنا أصغر سنًا. [لوكاس] باكيتا هو أفضل صديق لي في كرة القدم. رافينها في برشلونة، سافينهو، وراينير في البرازيل، الذي لعب هنا أيضًا. نحن البرازيليون نكون معًا دائمًا خارج الملعب، ولكن من الفرق الأخرى غير البرازيلية، ريس جيمس - أنا صديق جيد له. رافائيل ليو، لدي عدد غير قليل من الأصدقاء خارج الفريق".
الرسائل السرية وأحذية نايكي
العلاقة بين النجمين لا تقتصر على الاحترام المهني؛ فهما يتبادلان الرسائل حول أكثر من مجرد تكتيكات كرة القدم. مع استعداد فينيسيوس لإطلاق خط حذاء Nike خاص به، اعترف بأن لاعب ليفربول كان يراسله باستمرار للحصول على حصة من الأرباح.
"لقد راسلني الكثير من اللاعبين لكي يلعبوا بها!" قال البرازيلي مبتسماً. "لقد طلب مني ذلك باكيتا من فلامنغو، وكذلك زوبوسلاي من ليفربول." تخفي هذه المزاحات الخفيفة قلقاً أكثر جدية بالنسبة للريدز: فكلما طال بقاء هذين اللاعبين على اتصال، زادت فرص "الوكيل فيني" للقيام بعمله نيابة عن فلورنتينو بيريز.
حلم ريال مدريد أم أسطورة أنفيلد؟
تأتي أخبار صداقتهما في وقت حساس بالنسبة لليفربول، بعد التعليقات المثيرة للجدل التي أدلى بها مدرب منتخب المجر ماركو روسي. أثار مدرب المنتخب الوطني حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل النجم في أنفيلد، مدعيا أن الانتقال إلى العملاق الإسباني كان دائما الهدف النهائي لقائده. أثار روسي ضجة كبيرة عندما صرح: "نظرا للعلاقة الوثيقة التي حافظت عليها مع دومينيك منذ أن بدأ مسيرته الكروية، كان ريال مدريد دائما حلمه".
مع تقديم زوبوسلاي أداءً رائعًا في الدوري الإنجليزي الممتاز - حيث سجل 10 أهداف هذا الموسم - تتزايد الضغوط على إدارة ليفربول لتأمين مستقبله من خلال تمديد عقده المربح.
سباق ليفربول مع الزمن
على الرغم من عدم وجود ما يشير إلى أن الصفقة على وشك الإبرام، إلا أن ليفربول يجد نفسه في موقف حرج. وجود أصدقاء مقربين مثل فينيسيوس جونيور وزميله السابق ترينت ألكسندر-أرنولد، الذي غادر أنفيلد إلى البرنابيو العام الماضي، يضيف بعدًا خطيرًا إلى التكهنات.
يواجه ليفربول الآن مفترق طرق حرج. يجب أن يقرروا ما إذا كانوا سيوافقون على مطالب راتب 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا من جانب زوبوسلاي أم سيخاطرون بفقدان نجمهم لصالح القميص الأبيض الشهير لريال مدريد.
مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية، من المؤكد أن مستقبل زوبوسلاي سيحتل عناوين الأخبار. على الرغم من أن عقده يستمر حتى عام 2028، مما يمنح الريدز بعض النفوذ، إلا أن التأثير النفسي لزملائه ومدربيه الذين يتحدثون عن انتقاله إلى إسبانيا يصعب تجاهله. بالنسبة للمدرب آرني سلوت، قد يكون التحدي الأكبر هو إقناع لاعبه البارز بأنه يمكنه تحقيق كل طموحاته في أنفيلد، حتى مع تزايد "الصلة بمدريد" التي تهدد بجذبه نحو الخروج.
