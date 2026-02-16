فينيسيوس جونيور يكشف عن رسائل التوسل التي تلقاها من نجم ليفربول دومينيك سوبوسلاي ويذكر قائد تشيلسي ريس جيمس من بين أفضل أصدقائه في كرة القدم

على الرغم من عدم وجود ما يشير إلى أن الصفقة على وشك الإبرام، إلا أن ليفربول يجد نفسه في موقف حرج. وجود أصدقاء مقربين مثل فينيسيوس جونيور وزميله السابق ترينت ألكسندر-أرنولد، الذي غادر أنفيلد إلى البرنابيو العام الماضي، يضيف بعدًا خطيرًا إلى التكهنات.

يواجه ليفربول الآن مفترق طرق حرج. يجب أن يقرروا ما إذا كانوا سيوافقون على مطالب راتب 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا من جانب زوبوسلاي أم سيخاطرون بفقدان نجمهم لصالح القميص الأبيض الشهير لريال مدريد.

مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية، من المؤكد أن مستقبل زوبوسلاي سيحتل عناوين الأخبار. على الرغم من أن عقده يستمر حتى عام 2028، مما يمنح الريدز بعض النفوذ، إلا أن التأثير النفسي لزملائه ومدربيه الذين يتحدثون عن انتقاله إلى إسبانيا يصعب تجاهله. بالنسبة للمدرب آرني سلوت، قد يكون التحدي الأكبر هو إقناع لاعبه البارز بأنه يمكنه تحقيق كل طموحاته في أنفيلد، حتى مع تزايد "الصلة بمدريد" التي تهدد بجذبه نحو الخروج.